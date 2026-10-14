Източиха над 1100 литра дизел от строителни машини в Бургаско

В Бургаска област са задържани трима мъже от поморийското село Бата за поредица от кражби на дизелово гориво от строителни машини. По данни на полицията откраднатото количество надхвърля общо 1100 литра.

Сред задържаните са двама мъже на 23 и 25 години, установени като извършители на кражба на 1000 литра дизел на стойност около 2000 евро. Горивото е източено от машини, използвани при ремонт на общинския път, свързващ селата Горица и Порой.

Според данните на полицията кражбите са извършвани в периода от август до 23 септември. В хода на разследването е установено, че двамата мъже са направили опит да източат гориво и от строителна техника, паркирана в центъра на село Порой.

На 29 септември тримата, включително и 22-годишният им съучастник, откраднали още 140 литра дизел от багер на строителен обект в село Лъка. Стойността на горивото е около 270 евро. Машината е собственост на частна фирма, която изгражда водопровод.

Общата стойност на откраднатия дизел възлиза на около 2270 евро.

Задържаните са направили пълни самопризнания, а работата по документиране на престъпната им дейност продължава.