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Четирима пребиха тираджия край Монтана и откраднаха 500 литра дизел

Четирима пребиха тираджия край Монтана и откраднаха 500 литра дизел
БТА

Турският шофьор опитал да спре кражбата на гориво от камиона си край село Белотинци

Чуждестранен шофьор на тир е бил нападнат край село Белотинци, община Монтана, след като опитал да спре четирима души, които източвали гориво от камиона му, съобщиха от полицията.

Около 20:00 часа турският гражданин спрял тежкотоварния автомобил с полуремарке на отбивка край главен път Е-79 за задължителна почивка. Половин час по-късно чул шум от задната част на влекача и излязъл да провери какво се случва.

Шофьорът видял четирима души с туби и маркучи, които източвали дизел от резервоарите на камиона. Когато започнал да вика, мъжете го нападнали.

По данни на полицията единият го ударил с маркуч, а нападателите счупили и предното панорамно стъкло на тира. След това избягали с товарен автомобил и откраднатото гориво.

При последвалата проверка било установено, че от резервоарите липсват около 500 литра дизел. По случая е образувано досъдебно производство.

Само няколко часа по-късно, около 03:15 часа, е регистрирана и втора кражба в района. От товарен автомобил, спрял между селата Смоляновци и Белотинци, са били източени около 650 литра дизел, докато шофьорът спял в кабината.

Вторият камион е собственост на румънска фирма и е управляван от румънски гражданин. И по този случай е образувано досъдебно производство.

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