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Преди изборите: Тръмп пусна данъчно облекчен дизел за всички

Преди изборите: Тръмп пусна данъчно облекчен дизел за всички
АП/БТА

Държавният глава обаче се пошегува пред събралата се тълпа, признавайки, че не е напълно запознат с продукта като каза, че "не знам какво е, но няма значение, предполагам, че е много добро"

Американският президент Доналд Тръмп предприе поредица от действия, като подписа изпълнителна заповед за облекчаване на цените на горивата и същевременно одобри изпълнението на смъртна присъда чрез разстрел в армията. Информацията предава Франс прес.

По време на предизборен митинг в Небраска Тръмп подписа заповед, която позволява на всеки американец да купува дизелово гориво, освободено от данъци. Това гориво, оцветено в червено, обикновено е строго ограничено и предназначено само за селскостопански машини и извънпътна техника. Президентът заяви от сцената, че мярката "ще позволи на всеки да купува „червен“ дизел, освободен от данъци“.

Държавният глава обаче се пошегува пред събралата се тълпа, признавайки, че не е напълно запознат с продукта като каза, че "не знам какво е, но няма значение, предполагам, че е много добро."

Този ход идва в момент, когато цените на бензиностанциите в САЩ достигнаха рекордни нива поради конфликта с Иран. Ситуацията оказва сериозен натиск върху Републиканската партия само броени седмици преди междинните избори на 3 ноември.

Паралелно с икономическите мерки, Белият дом даде зелена светлина за екзекуция чрез разстрел на извършителя на масовото убийство във военната база "Форт Худ" в Тексас през 2009 г.. При нападението тогава загинаха 13 души. Говорителят на Пентагона Шон Парнел съобщи новината в социалната мрежа Х, като цитира министъра на отбраната Пийт Хегсет: „Министърът на отбраната Пийт Хегсет препоръча и президентът Доналд Тръмп одобри осъденият терорист Нидал Малик Хасан да бъде екзекутиран от отряд за екзекуции на американската армия.“

Парнел допълни в публикацията си, че датата и мястото на екзекуцията ще бъдат определени по-късно от секретаря на армията.

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