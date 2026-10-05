Тръмп обвини Украйна и демократите за цените на горивата

Под натиска на покачващите се цени на енергията, подхранени от войната в Иран, президентът на САЩ Доналд Тръмп се опита да прехвърли вината за скъпия бензин върху Демократите и атаките на Украйна срещу руски рафинерии, предава Ройтерс.

„Това, което вдига цените на бензина, вече не е Ормузкият проток, тъй като оттам почти всекидневно излизат рекордни количества барели, а думата „рафинерии“ – където руските биват взривявани от Украйна, а нашите биват затваряни в „сините“ щати като Калифорния от Демократите“, заяви Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social.

Цените на енергията скочиха рязко, откакто Иран блокира достъпа до Ормузкия проток – воден път, през който обикновено преминава една пета от световните доставки на петрол. Украинските удари срещу руската енергийна инфраструктура допълнително тласнаха цените нагоре, особено при дизеловото гориво.

Тези изявления на американския лидер са естествено продължение на неговия системен натиск върху Киев. Още през септември Тръмп отправи директни и многократни призиви към Володимир Зеленски да преустанови бомбардировките над руски нефтени съоръжения, предупреждавайки тогава, че офанзивата задълбочава глобалния недостиг на горива и рефлектира пряко върху американските потребители.

Въпреки че Белият дом се опита да договори взаимно спиране на ударите по енергийна инфраструктура, Украйна продължи атаките си с аргумента, че руските рафинерии са легитимни стратегически цели, което в крайна сметка принуди Тръмп отново да посочи Киев като основен виновник за пазарната криза в навечерието на междинните избори в САЩ.