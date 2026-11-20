Техническа неизправност в АЕЦ „Козлодуй“: Намалиха мощността на 6 блок дни след пускането му
От Министерството на енергетиката и Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) увериха, че няма риск за ядрената безопасност и радиационната обстановка остава нормална
Техническа неизправност наложи ново намаляване на мощността на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ само два дни след възобновяването на работата му след плановия годишен ремонт. От Министерството на енергетиката и Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) увериха, че няма риск за ядрената безопасност и радиационната обстановка остава нормална.
Проблемът е възникнал на 19 ноември, когато една от главните циркулационни помпи на блока е изключила вследствие на задействана технологична защита. Това е довело до автоматично намаляване на мощността от 98,4% до 60,2%.
От енергийното министерство съобщиха, че неизправността е отстранена още същия ден, след което е започнало поетапно повишаване на мощността. Към 12:00 часа на 20 ноември тя е достигнала 79% и продължава да се увеличава.
„На 19 ноември 2026 г. в централата беше регистрирана техническа неизправност, вследствие на която временно е намалена мощността на шести блок. След предприети незабавни действия тази неизправност бе отстранена и още в рамките на същия ден започна поетапно повишаване на мощността“, обясниха от Министерството на енергетиката.
От ведомството допълниха, че продължава проверката за установяване на причините и обстоятелствата, довели до техническия проблем.
От Агенцията за ядрено регулиране дадоха повече подробности за случилото се. Според експертите причината е повишена температура на маслото, подавано към лагерите на една от циркулационните помпи, вследствие на недостатъчно охлаждане.
„На 19.11.2026 г. 6-ти блок работи на мощност 98,4%. В 17:14 часа изключва втора циркулационна помпа вследствие на задействане на технологична защита по висока температура на подаваното масло към лагерите на помпата. В съответствие със съществуващите автоматични проектни алгоритми за защита на блока, мощността е намалена до 60,2%“, посочиха от регулатора.
При последвалата проверка е установено, че повишаването на температурата на маслото е причинено от намаленото количество охлаждаща вода.
„Разходът на охлаждаща вода е възстановен и в 18:30 часа е започнато разтоварване на блока до 30% с цел включване на главната циркулационна помпа, в съответствие с изискванията на технологичния регламент за безопасна експлоатация“, уточниха от АЯР.
От регулатора са категорични, че при инцидента не са нарушени пределите и условията за безопасна експлоатация на енергоблока. Не са отчетени и отклонения в радиационната обстановка.
Техническата неизправност идва на фона на дългогодишни проблеми с един от парогенераторите на шести блок, които периодично ограничават възможността му да работи на пълна мощност.