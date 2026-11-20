Техническа неизправност наложи ново намаляване на мощността на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ само два дни след възобновяването на работата му след плановия годишен ремонт. От Министерството на енергетиката и Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) увериха, че няма риск за ядрената безопасност и радиационната обстановка остава нормална.

Проблемът е възникнал на 19 ноември, когато една от главните циркулационни помпи на блока е изключила вследствие на задействана технологична защита. Това е довело до автоматично намаляване на мощността от 98,4% до 60,2%.

От енергийното министерство съобщиха, че неизправността е отстранена още същия ден, след което е започнало поетапно повишаване на мощността. Към 12:00 часа на 20 ноември тя е достигнала 79% и продължава да се увеличава.

„На 19 ноември 2026 г. в централата беше регистрирана техническа неизправност, вследствие на която временно е намалена мощността на шести блок. След предприети незабавни действия тази неизправност бе отстранена и още в рамките на същия ден започна поетапно повишаване на мощността“, обясниха от Министерството на енергетиката.

От ведомството допълниха, че продължава проверката за установяване на причините и обстоятелствата, довели до техническия проблем.

От Агенцията за ядрено регулиране дадоха повече подробности за случилото се. Според експертите причината е повишена температура на маслото, подавано към лагерите на една от циркулационните помпи, вследствие на недостатъчно охлаждане.

„На 19.11.2026 г. 6-ти блок работи на мощност 98,4%. В 17:14 часа изключва втора циркулационна помпа вследствие на задействане на технологична защита по висока температура на подаваното масло към лагерите на помпата. В съответствие със съществуващите автоматични проектни алгоритми за защита на блока, мощността е намалена до 60,2%“, посочиха от регулатора.

При последвалата проверка е установено, че повишаването на температурата на маслото е причинено от намаленото количество охлаждаща вода.

„Разходът на охлаждаща вода е възстановен и в 18:30 часа е започнато разтоварване на блока до 30% с цел включване на главната циркулационна помпа, в съответствие с изискванията на технологичния регламент за безопасна експлоатация“, уточниха от АЯР.

От регулатора са категорични, че при инцидента не са нарушени пределите и условията за безопасна експлоатация на енергоблока. Не са отчетени и отклонения в радиационната обстановка.

Техническата неизправност идва на фона на дългогодишни проблеми с един от парогенераторите на шести блок, които периодично ограничават възможността му да работи на пълна мощност.