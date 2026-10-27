Китаец спечели първия златен медал на световното по вдигане на тежести

Ян Ян спечели първия златен медал на световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо (Китай). Представителят на домакините триумфира в категория до 60 кг с двубой от 304 кг (136 в изхвърлянето и 168 в изтласкването). Ян победи рекордьора в дисциплината Пан Ун Чол и сънародника му Пак Ин Сун. Двамата севернокорейци събраха двубой от 300 кг.

И Дениз Данев записа „0" на световното по вдигане на тежести

Българските представители Дениз Данев и Ангел Русев не успяха да запишат класиране. Данев регистрира резултат от 117 килограма в изхвърлянето, който му отреди десетото място, но в изтласкването записа „0". Русев пък приключи участието си още след първото движение след три неуспешни опита.

В сряда сутринта на подиума в Нинбо ще излезе трети български представител на световното първенство - Иван Димов. Той обаче ще вдига в най-ниската група D на категория до 65 килограма. Причината е негова контузия, която още не се знае дали изобщо ще му позволи да вдига.