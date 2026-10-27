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Румъния обвини Русия в ескалация на саботажите и призова за общ отговор от НАТО и ЕС

Румъния обвини Русия в ескалация на саботажите и призова за общ отговор от НАТО и ЕС
Снимка: AP/БТА

Никушор Дан определи действията като част от координирана хибридна кампания срещу Европа

Румънският президент Никушор Дан осъди предполагаемите руски актове на саботаж на територията на страната и призова за координиран отговор от НАТО и Европейския съюз. Реакцията му идва, след като румънските служби обявиха, че са разкрили мрежа за саботажи, координирана от Русия.

"Подобни действия са недопустими и представляват грубо нарушение на суверенитета и сигурността на нашата страна. Нито един чуждестранен субект няма право да действа по този начин на територията на Румъния или на която и да е друга европейска държава", посочва Дан в публикации в официалните си профили във Facebook и X.

Румънският държавен глава заяви, че Москва от години използва различни инструменти, за да отслабва европейските демокрации, включително чрез намеса в избори, дезинформация и кибератаки.

"Опитите за влияние върху изборните процеси, кампаниите за дезинформация, информационната война, кибератаките и актовете на саботаж - всичко това е част от хибридната война, която Русия води срещу Европа. През последните седмици Руската федерация премина към ново ниво на ескалация и провокация, насочени срещу гражданския морски транспорт в Черно море", допълва Никушор Дан.

Според президента отделните инциденти не трябва да бъдат разглеждани като несвързани случаи, а като елементи на целенасочена и координирана кампания. По думите му нейната цел е да предизвиква разделение в европейските общества и да отслабва готовността на държавите да защитават собствената си сигурност и да участват в колективната отбрана.

Дан подчерта, че развитието на подобни действия изисква засилена бдителност и постоянна оценка на рисковете.

"Румънската държава ще действа решително, за да предотврати подобни инциденти, да установи замесените лица и да защити своите граждани, както и критичната инфраструктура на страната. Същевременно ще продължим да работим в тясно сътрудничество с нашите съюзници от НАТО и партньори в рамките на Европейския съюз", пише още президентът.

Румънският премиер Лука Никулеску също осъди действията, приписвани на Русия, и заяви, че правителството няма да отстъпи от ангажимента си за гарантиране на националната сигурност.

"Смятам подобни атаки за неприемливи. Няма да се откажем от ангажимента си да гарантираме сигурността на румънските граждани и на самата Румъния. Поздравявам ангажираните румънски органи", написа той в профила си в X.

Външният министър на Румъния Дан Некулаеску определи случая като част от по-широка кампания срещу европейската отбранителна промишленост. Той коментира и пожара в оръжейния завод "Карфил" в Брашов през септември.

"Този инцидент (пожарът в оръжения завод "Карфил" в Брашов - бел.ред.) е част от по-широка, общоевропейска кампания за саботаж, насочена и срещу производството за нуждите на отбраната. Хибридните атаки няма да ни попречат да укрепваме своята устойчивост и отбранителни способности", заяви министърът в публикация в X.

В понеделник вечерта Румънската разузнавателна служба съобщи, че е разкрила мрежа за саботажи, координирана от Русия. Според информацията групата е отговорна за пожар, избухнал през септември на индустриална площадка в Централна Румъния, в близост до държавното предприятие от отбранителната промишленост "Карфил" в Брашов.

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