Йордания ликвидира над 20 терористи на "Ислямска държава" в Сирия

Йорданските военновъздушни сили са ликвидирали над 20 бойци от терористичната групировка „Ислямска държава“ при серия от въздушни удари в Южна Сирия.

Нападението е организирано като директен отговор на кървавия атентат срещу църква в Йордания от миналия петък, отнел живота на девет души.

Разследването на Аман е установило директна връзка между извършителите и джихадистки структури, опериращи на сирийска територия.

В рамките на разследването йорданските служби за сигурност вече арестуваха двама братя и техния зет след престрелка, макар до момента „Ислямска държава“ да не е поела официално отговорност за атаката срещу храма.

Министърът на правителствените комуникации на Йордания Мохамед ал Момани обяви в социалната мрежа Х, че операциите са били планирани така, че да се избегнат районите с цивилно население. Въпреки това Аман изрази официално съжаление, след като първоначалните данни на сирийските власти разкриха, че при ударите са загинали седем мирни граждани, сред които три деца и една жена.

Военната акция обаче предизвика сериозно дипломатическо напрежение между двете съседни страни. Сирийското външно министерство излезе с остро осъдително изявление, определяйки атаките като неприемливо и грубо нарушение на националния суверенитет и въздушното си пространство.

От Дамаск отрекоха да е имало предварителна координация за операцията, докато йорданската страна настоява, че действията са били съгласувани. Въпреки възникналия конфликт, официален Аман декларира волята си да запази стабилни дипломатическите си отношения със Сирия.