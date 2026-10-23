Седем убити при стрелба в църква в Йордания

Най-малко седем души бяха убити, а около 10 други бяха ранени, след като двама маскирани нападатели откриха огън в църквата „Хамуд“ в южната йорданска провинция Карак. Това съобщиха властите в страната.

Част от ранените са в критично състояние. На мястото на трагедията веднага са разположени спецчасти, които са започнали мащабна операция по издирването и задържането на бегълците.

Министърът на правителствените комуникации Мохамед Ал-Момани обяви, че е започнало незабавно разследване за изясняване на обстоятелствата около стрелбата. Той призова гражданите да се доверяват единствено на официалните съобщения на властите.

Според разкази на очевидци, нападателите са пристигнали пред храма с автомобил. Двамата мъже са слезли и са открили безразборен огън с автоматични оръжия в продължение на около пет минути, след което са избягали в неизвестна посока.

Атаката е извършена по време на траурна процесия, когато в и около сградата са се намирали между 150 и 200 опечалени. Повечето от жертвите и пострадалите са възрастни хора на възраст между 50 и 70 години.

До момента нито една групировка не е поела отговорност за нападението, а самоличността на стрелците и техните мотиви остават неизвестни.

Губернаторство Карак се намира на около 180 километра южно от столицата Аман и е известно със своята обособена християнска общност на територията на преобладаващо мюсюлманската държава. Кралство Йордания е дом на ключови християнски поклоннически обекти и досега се смяташе за една от най-стабилните страни в Близкия изток, където подобни прояви на насилие са изключителна рядкост.