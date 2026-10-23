Новини
Търси
Подкаст
Свят

Седем убити при стрелба в църква в Йордания

Седем убити при стрелба в църква в Йордания
АП/БТА

Други десет човека са ранени

Най-малко седем души бяха убити, а около 10 други бяха ранени, след като двама маскирани нападатели откриха огън в църквата „Хамуд“ в южната йорданска провинция Карак. Това съобщиха властите в страната.

Част от ранените са в критично състояние. На мястото на трагедията веднага са разположени спецчасти, които са започнали мащабна операция по издирването и задържането на бегълците.

Министърът на правителствените комуникации Мохамед Ал-Момани обяви, че е започнало незабавно разследване за изясняване на обстоятелствата около стрелбата. Той призова гражданите да се доверяват единствено на официалните съобщения на властите.

Според разкази на очевидци, нападателите са пристигнали пред храма с автомобил. Двамата мъже са слезли и са открили безразборен огън с автоматични оръжия в продължение на около пет минути, след което са избягали в неизвестна посока.

Атаката е извършена по време на траурна процесия, когато в и около сградата са се намирали между 150 и 200 опечалени. Повечето от жертвите и пострадалите са възрастни хора на възраст между 50 и 70 години.

До момента нито една групировка не е поела отговорност за нападението, а самоличността на стрелците и техните мотиви остават неизвестни.

Губернаторство Карак се намира на около 180 километра южно от столицата Аман и е известно със своята обособена християнска общност на територията на преобладаващо мюсюлманската държава. Кралство Йордания е дом на ключови християнски поклоннически обекти и досега се смяташе за една от най-стабилните страни в Близкия изток, където подобни прояви на насилие са изключителна рядкост.

Още по темата

Патриарх Даниил ще посети Йерусалимската патриаршия и Кралство Йордания

Патриарх Даниил ще посети Йерусалимската патриаршия и Кралство Йордания

Сирия и Израел проведоха разговори в Йордания за деескалация на напрежението

Сирия и Израел проведоха разговори в Йордания за деескалация на напрежението

25 души са загинали при срутване на църква в Етиопия

25 души са загинали при срутване на църква в Етиопия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Над 19 000 цивилни са загинали в Украйна от началото на войната

Над 19 000 цивилни са загинали в Украйна от началото на войната

Търговци в Брюксел барикадират магазините си срещу грабежи

Търговци в Брюксел барикадират магазините си срещу грабежи

Полиция, бронирани машини и водни оръдия: Френските власти се готвят за протестите утре

Полиция, бронирани машини и водни оръдия: Френските власти се готвят за протестите утре

Белия дом: Мелания Тръмп договори локално примирие между Русия и Украйна

Белия дом: Мелания Тръмп договори локално примирие между Русия и Украйна

Русия и Украйна подготвят нов кръг мирни преговори в Абу Даби през ноември

Русия и Украйна подготвят нов кръг мирни преговори в Абу Даби през ноември

Водещи

Над 19 000 цивилни са загинали в Украйна от началото на войната

Над 19 000 цивилни са загинали в Украйна от началото на войната

  • Преди 5 минути
Президентът: Михаела Доцова не може да нарежда на НСО

Президентът: Михаела Доцова не може да нарежда на НСО

Георги Костадинов: В Европа не сме само за присъствие

Георги Костадинов: В Европа не сме само за присъствие

  • Преди 9 минути
Търговци в Брюксел барикадират магазините си срещу грабежи

Търговци в Брюксел барикадират магазините си срещу грабежи

  • Преди 20 минути
ПСЖ отново ще играе в деня на церемонията за „Златната топка“

ПСЖ отново ще играе в деня на церемонията за „Златната топка“

  • Преди 27 минути
Полиция, бронирани машини и водни оръдия: Френските власти се готвят за протестите утре

Полиция, бронирани машини и водни оръдия: Френските власти се готвят за протестите утре

  • Преди 33 минути
Мицкоски пак се заяде: Паметта ни не е подчинена на Източния съсед

Мицкоски пак се заяде: Паметта ни не е подчинена на Източния съсед

  • Преди 45 минути
Левандовски подкрепи Ямал за „Златната топка“, но посочи още двама фаворити

Левандовски подкрепи Ямал за „Златната топка“, но посочи още двама фаворити

  • Преди 45 минути
Какво ще носим тази есен? Цветовете и дрехите, които определят стила през 2026 г.

Какво ще носим тази есен? Цветовете и дрехите, които определят стила през 2026 г.

  • Преди 50 минути
Карик след кошмара срещу Комо: Беше неприемливо

Карик след кошмара срещу Комо: Беше неприемливо

  • Преди 1 час
Илияна Йотова: Началникът на НСО депозира оставката си

Илияна Йотова: Началникът на НСО депозира оставката си

Белия дом: Мелания Тръмп договори локално примирие между Русия и Украйна

Белия дом: Мелания Тръмп договори локално примирие между Русия и Украйна

  • Преди 1 час
Гюров към Радев: Защо воювате с евродепутатите, вместо да защитавате България?

Гюров към Радев: Защо воювате с евродепутатите, вместо да защитавате България?

  • Преди 1 час
ПП: Михаела Доцова да подаде оставка, но не под натиск

ПП: Михаела Доцова да подаде оставка, но не под натиск

Румънските власти заловиха 24 дрона в български микробус

Румънските власти заловиха 24 дрона в български микробус

  • Преди 1 час