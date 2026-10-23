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Карик след кошмара срещу Комо: Беше неприемливо

Карик след кошмара срещу Комо: Беше неприемливо
АП/БТА

Мениджърът на Манчестър Юнайтед призна, че клубът преминава през тежък период.

Майкъл Карик пое отговорност за кризата в Манчестър Юнайтед след тежкото поражение с 1:4 от Комо в Шампионската лига. Загубата удължи серията на „червените дяволи“ на седем поредни мача без победа във всички турнири.

След успешния си период като временен наставник през втората половина на миналия сезон Карик получи постоянен договор. Само пет месеца по-късно обаче позицията му е поставена под сериозно напрежение преди домакинството на Борнемут в неделя.

Юнайтед записа най-слабия си старт във Висшата лига, отпадна от Купата на лигата срещу Брайтън и загуби два от първите си три двубоя в Шампионската лига.

„Напоследък не се представяме добре и напълно го приемам. Имахме пет месеца на относителни успехи, в които бях доволен от много неща, но сега преминаваме през период, от който никой не е щастлив“, заяви Карик.

Мениджърът определи представянето срещу Комо като недопустимо и се извини на привържениците.

„Мачът с Комо беше лоша вечер. Болеше ме. Феновете полагат усилия и харчат пари, за да ни гледат. Моята работа е да изведа отбор, който ги представя и чиято идентичност ги кара да се гордеят. Напоследък се отклонихме от това и правя всичко необходимо, за да го променим“, добави Карик.

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