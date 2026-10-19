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Майкъл Карик призна за кризата в Манчестър Юнайтед: Ситуацията не изглежда добре

Майкъл Карик призна за кризата в Манчестър Юнайтед: Ситуацията не изглежда добре
АП/БТА

Мениджърът на „червените дяволи“ вярва, че по-силният състав и подобрената атмосфера могат да обърнат сезона

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик направи откровена оценка на положението в клуба след равенството 1:1 срещу Лийдс на „Еланд Роуд“.

„Червените дяволи“ се намират в долната половина на временното класиране във Висшата лига и записват най-слабия си старт на сезон от 1986 година насам. Въпреки засилващото се напрежение Карик е уверен, че отборът притежава необходимите качества, за да излезе от кризата.

„Не твърдим, че всичко е наред, но понякога се изпада в трудни периоди и трябва да се намери изход от тях. Разбирам, че ситуацията не изглежда добре, но не се съмнявам, че можем да навлезем в добра серия“, заяви специалистът, цитиран от Goal.com.

Карик защити качествата на футболистите си и подчерта, че настоящият състав е по-силен от този, който е преодолявал подобни трудности в миналото.

„Трябва да намерим начин да преминем през това. Има периоди, в които нещата могат да тръгнат в различни посоки, но ние сме напълно способни да печелим мачове. Не правя сравнения с минали моменти, но знаем, че можем да се справим - правили сме го и преди, а сега смятам, че разполагаме с по-силен състав“, каза мениджърът.

„Много неща ми вдъхват оптимизъм и смятам, че все още можем да направим наистина силен сезон“, добави той.

Наставникът отчете подобрение в атмосферата около отбора през дните преди гостуването на Лийдс. Според него футболистите са демонстрирали отдаденост и са разбрали значението на историческото съперничество.

„Всичко се усещаше като ново начало. Приехме ситуацията и предприехме действия. Определено имаше необходимата отдаденост. През последните няколко дни в състава цареше по-добра атмосфера, отколкото сме имали от доста време“, заяви Карик.

„Мачът имаше особен заряд и интензивност. Говорих с момчетата за историята на това съперничество, за значението на терена и за това какво е необходимо, за да победиш тук. Това е истинско изпитание“, продължи той.

Карик призна, че представянето на Юнайтед не е било безупречно, но открои положителните моменти в играта. Мениджърът обаче предупреди, че равенството не дава основания за прекалено задоволство.

„Представянето ни не беше перфектно, но показахме много положителни неща. Това не ме изненада. Все пак не бива да се увличаме прекалено, тъй като не успяхме да победим. Ако продължаваме да правим правилните неща по правилните причини, в крайна сметка ще получим това, което заслужаваме“, завърши Майкъл Карик.

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