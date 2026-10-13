Съперник на ЦСКА преговаря с Манчестър Юнайтед за Андре Онана

Трабзонспор е започнал преговори с Манчестър Юнайтед за окончателното привличане на Андре Онана, съобщава турският вестник „Фотомач“. Вратарят играе за съперника на ЦСКА в Лигата на конференциите под наем без включена опция за откупуване.

Договорът на 30-годишния камерунец с английския клуб изтича в края на сезона, но Манчестър Юнайтед разполага с възможност да го удължи едностранно до лятото на 2028 година.

От Трабзонспор са доволни от представянето и характера на Онана и искат да завършат сделката, преди други клубове да проявят интерес. Според информацията турският тим се надява да договори трансфер за около 4 милиона евро.

Самият вратар също желае да остане в Трабзонспор и е готов да разговаря с ръководството на Манчестър Юнайтед, за да улесни сделката. За неговото задържане настоява и бившият треньор на Лудогорец Райс.

Турските медии хвалят работата на специалиста, след като Трабзонспор отбеляза седем гола и спечели шест точки в последните си два мача. Отборът победи Галатасарай с 4:0, а след това надви регионалния съперник Самсунспор с 3:0.

ЦСКА и Трабзонспор ще се срещнат на 26 ноември 2026 година в четвъртия кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят в София започва в 22:00 часа.