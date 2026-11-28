Испания се класира за финала на Купа „Дейвис“, след като победи Великобритания с 2:0 в полуфиналния сблъсък в Болоня. Карлос Алкарас и Рафаел Ходар донесоха необходимите две победи на своя тим, който сега ще има възможност да си отмъсти на Италия за поражението от миналата година.

Испанците си осигуриха място в последния мач без да се стига до решителен двубой на двойки. Първо Ходар се справи с Камерън Нори, а след това Алкарас сложи точка на спора с категоричен успех над Артър Фери само за 74 минути.

Ходар даде преднина на Испания

20-годишният Рафаел Ходар откри полуфинала с победа над Нори с 6:2, 7:5. Испанецът контролираше голяма част от срещата и демонстрира увереност в ключовите моменти, въпреки че британецът успя да направи втория сет по-оспорван.

При равенство 5:5 Ходар стигна до решаващ пробив, след което затвори мача и осигури първата точка за Испания. Срещата продължи 1 час и 32 минути.

Алкарас не остави шансове на Фери

Карлос Алкарас трябваше само да довърши започнатото от своя съотборник. Световният номер 2 се справи убедително с Артър Фери, побеждавайки го с 6:2, 6:1. Испанецът наложи превъзходството си още в началото и не позволи на британския си съперник да намери постоянство в играта. Така Алкарас донесе втория успех за своята страна и гарантира класирането й за финала.

Италия отново е на пътя на Испания

Във финала в неделя, Испания ще се изправи срещу домакина Италия. Двата отбора ще повторят сблъсъка за трофея от миналата година, когато италианците триумфираха и оставиха испанците на крачка от титлата.

Сега тимът иберийците ще имат възможност да вземат реванш и да спечелят Купа „Дейвис“ за първи път от 2019 година. Испания ще преследва седмия си трофей в турнира, а финалът в Болоня обещава сериозно изпитание срещу действащия шампион.