Когато Арсенал и Манчестър Сити се срещат за първи път, и двата клуба носят други имена и играят във Втора дивизия. Утре, 133 години по-късно, на „Емиратс“ излизат съперниците, които в три от последните четири сезона си оспорваха титлата на Англия. Този път шампионът е Арсенал. Лондончани имат 28 точки след 11 кръга, Сити пристига с 22, а началният удар е в 18:30 ч. българско време в неделя, 29 ноември.

Първият ред в историята на съперничеството е от 11 ноември 1893 г. - Уулуич Арсенал побеждава Ардуик с 1:0. Седем седмици по-късно лондончани печелят със същия резултат и като гости. Има и далеч по-резултатни следобеди: през октомври 1956 г. Арсенал надделява със 7:3 в мач от Първа дивизия. Преди утрешния двубой историческият баланс във всички официални турнири е 102 победи за Арсенал, 67 за Сити и 48 равенства. Само във Висшата лига разликата е значително по-малка - 25 на 20 победи за лондончани и 13 равенства в 58 мача.

Дълго време Арсенал имаше убедителен превес и във Висшата лига. Към пролетта на 2023 г. обаче махалото се беше залюляло толкова силно в другата посока, че Сити вече имаше 12 поредни шампионатни победи над този съперник. Последните две струваха особено скъпо на Арсенал. През февруари Сити спечели с 3:1 в Лондон. През април, след три последователни равенства, отборът на Микел Артета пристигна в Манчестър с разклатена преднина. Кевин де Бройне отбеляза два пъти за 4:1. Така в сезона на първата им голяма битка за титлата шестте точки от преките мачове отидоха в Манчестър при общ резултат 7:2.

Половин година по-късно един удар с рикошет промени този мач. На 8 октомври 2023 г. Габриел Мартинели вкара в 86-ата минута за 1:0 на „Емиратс“. Арсенал чакаше шампионатна победа над Сити от декември 2015 г. - близо осем години и 15 преки срещи. През март лондончани удържаха 0:0 и на „Етихад“. За един сезон бяха преминали от седем допуснати гола срещу Сити до две сухи мрежи. Взеха четири точки срещу една за съперника, но през май Сити отново стана шампион, този път с две точки аванс.

През сезон 2024/25 титлата отиде при Ливърпул, а Арсенал и Сити изиграха двата си най-резултатни мача от този четиригодишен период - 2:2 в Манчестър и 5:1 в Лондон. Вторият изглеждаше съвсем отворен, когато Ерлинг Холанд изравни за 1:1 в началото на второто полувреме. Само минута по-късно Томас Партей върна преднината на домакините. При 3:1 вече имаше и кадър, с който мачът да бъде запомнен: 18-годишният Майлс Луис-Скели седна на тревата в позата за медитация на Холанд, за да отпразнува първия си гол за Арсенал. Последната дума имаше друг юноша на клуба - 17-годишният Итън Нванери вкара петия гол.

През шампионския за Арсенал сезон 2025/26 се получи любопитно повторение с разменени роли. Този път Сити спечели четири точки от преките срещи - 1:1 на „Емиратс“ и 2:1 на „Етихад“. Титлата обаче замина за Лондон. На 19 май равенството на Сити в Борнемут остави Арсенал с четири точки преднина кръг преди края. След 22 години чакане и три поредни втори места лондончани отново бяха шампиони. Така в две от трите им надпревари за титлата купата взе отборът, спечелил само една точка от двата преки двубоя.

Утре Сити се връща на стадион, на който между 2018 и 2023 г. спечели шест поредни мача за първенство. От следващите си три гостувания там взе общо една точка. За да промени тази тенденция, може отново да разчита на Холанд, който е вкарвал във всеки от последните четири шампионатни мача срещу Арсенал. Победа на гостите ще свие разликата до три точки. Победа на домакините ще я направи девет. В Лондон имат причина да ценят всяка от тях: първата от тези шампионски битки Арсенал загуби, след като през април водеше с осем.