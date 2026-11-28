Международният трибунал по морско право отхвърли искането на Аржентина за временно спиране на петролните сондажи край Фолклендските острови, предаде БТА.

Решението беше взето на заседание в Хамбург и се отнася до сондажните дейности по офшорния петролен проект "Сий Лайън“ във водите около архипелага, разположен на около 480 километра източно от югоизточното крайбрежие на Аржентина.

Спорът около планираните сондажи отново постави на дневен ред въпроса за суверенитета над островите, за които Великобритания и Аржентина водиха война през 1982 г.

Островите, които Аржентина нарича Малвински, са под британско управление от 1833 г., като Буенос Айрес продължава да предявява претенции за суверенитет над тях.

Британските власти приветстваха решението на трибунала и призоваха Аржентина да зачита правото на около 3500 жители на архипелага сами да определят своето бъдеще, както и да прекрати икономическия натиск.

"Този резултат потвърждава стабилността на правната защита и стратегията на Обединеното кралство“, се посочва в изявлението.

"Обединеното кралство не се съмнява в своя суверенитет над Фолклендските острови, в суверенитета и суверенните си права върху прилежащите морски зони, както и в правото на самоопределение на жителите на островите“, се допълва в него.

Решението на международния трибунал се отнася до искането за временно преустановяване на сондажните дейности, а не до разрешаването на териториалния спор между двете държави.