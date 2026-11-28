Предложената от Европейската комисия санкция срещу България заради прекомерния бюджетен дефицит няма връзка с присъединяването на страната към еврозоната. Това става ясно от официален отговор на Комисията до Българското национално радио.

Позицията на Брюксел идва след изявления на министър-председателя Румен Радев, който обвини предишните управляващи, че са заблуждавали европейските институции за състоянието на публичните финанси, за да бъде прието еврото.

Ден по-късно премиерът постави под въпрос и мотивите на Европейската комисия, като изрази съмнение дали решението за присъединяването на България към еврозоната е било основано единствено на икономически критерии.

От Европейската комисия обаче категорично разграничават двата процеса.

"Приемането на еврото от България на 1 януари 2026 г. и решението на Съвета през юли тази година за откриване на процедура при прекомерен дефицит са две отделни решения", посочват от институцията.

ЕК уточнява, че процедура при прекомерен дефицит може да бъде открита срещу всяка държава членка, независимо дали използва еврото.

От Брюксел припомнят, че през юни 2025 г. е установено, че България изпълнява критериите за присъединяване към еврозоната.

Оценката е извършена съгласно изискванията на Договора за функционирането на Европейския съюз и е основана на данни, потвърдени от Евростат. Тя е допълнена от конвергентния доклад на Европейската централна банка, публикуван същия месец.

По отношение на бюджетния дефицит Комисията обяснява, че още през пролетта на 2026 г. е прогнозирала превишаване на допустимия праг, дори след отчитане на възможната гъвкавост при разходите за отбрана.

Тези очаквания са потвърдени в есенната икономическа прогноза на ЕК, публикувана на 17 ноември.

На 24 ноември Комисията препоръча на Съвета на ЕС да установи, че България не е предприела достатъчно ефективни действия за ограничаване на прекомерния дефицит.

Оценката се основава на есенната икономическа прогноза, която отчита и проекта за държавен бюджет за 2027 г.

От Европейската комисия предупреждават, че задълбочаването на процедурата може да доведе и до мерки, засягащи европейското финансиране.

Според европейските правила при определени условия Комисията трябва да предложи спиране на средства от ЕС, но това не означава, че финансирането се прекратява автоматично.

Предстои Съветът на Европейския съюз да се произнесе по препоръките на Комисията и евентуалните последващи действия.

Така Брюксел отхвърля връзката, която премиерът Румен Радев направи между процедурата за свръхдефицит и приемането на България в еврозоната, като подчертава, че двете решения са взети по различни правила и въз основа на отделни оценки.