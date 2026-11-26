"България е поставена в ситуация да бъде санкционирана по нови правила на Европейската комисия заради прекомерния бюджетен дефицит".

Това заяви министър-председателят Румен Радев от Брюксел, където коментира предложената финансова санкция срещу страната ни и преговорите за следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. По думите му България е първата държава, спрямо която се прилагат променените правила за санкциониране. Радев обясни, че при предишната процедура таванът на глобите е бил над десет пъти по-висок, но досега не се е стигало до реално налагане на финансови санкции. При новите правила максималният размер е 0,02%.

„Тази глоба е символична във финансово отношение, но тя, разбира се, е репутационна“, коментира премиерът. Той допълни, че темата се използва активно от политическата опозиция в София.

Според Радев причината за настоящата ситуация е свързана с промяната в правилата, която съвпада с представянето на българския бюджет. Той припомни, че страната е преминала през политическа промяна, избори през април, формиране на ново правителство през май и представяне на бюджета в края на юли.

„Този свръхдефицит не идва изведнъж през месец май. Той е трупан през предишни години“.

Премиерът посочи, че Франция, Белгия, Испания и Италия също са в процедура по прекомерен дефицит. Според него при оценката на България трябва да бъде отчетено и темпото, с което страната предприема мерки за ограничаване на бюджетния недостиг.

Радев подчерта, че Европейската комисия е дала положителна и насърчителна оценка на мерките, заложени в българския бюджет за 2027 г. По думите му прогнозите показват, че страната ни започва съществено да намалява дефицита си. Той настоя това да бъде взето предвид при последващите оценки и решения.

В изявлението си министър-председателят постави под въпрос и момента, в който Европейската комисия е установила наличието на макроикономически дисбаланси в България.

„Как така изведнъж сега установи, че имаме макроикономически дисбаланс? Тези макроикономически дисбаланси не стават за три или шест месеца. Те се трупат в продължение на години“.

Радев отправи критики към начина, по който Европейската комисия оценява финансовото състояние на държавите членки, и постави въпроса дали зад някои от решенията няма политически мотиви.

Друг основен акцент в изявлението на Румен Радев от Брюксел бяха преговорите за следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.

България подкрепя посоката, предложена от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, за промяна на първоначалната финансова рамка на Европейската комисия, но настоява за три основни приоритета. На първо място страната ни няма да отстъпи от позицията си за запазване на средствата по кохезионната политика. Според Радев тя е основен инструмент за единството на Европейския съюз и за икономическото развитие на държавите членки. Второто искане на България е за конкретна финансова подкрепа за Черноморския регион.

Премиерът подчерта, че не е достатъчно регионът само да бъде споменат в европейските документи, а трябва да има реално предвиден финансов ресурс. Като аргумент той посочи ангажиментите на България и Румъния за сигурността в Черно море, особено на фона на атаките срещу търговски кораби. По думите му тези дейности водят до съществени разходи за двете държави, които трябва да бъдат отчетени в новия европейски бюджет. Третата червена линия е свързана с предложението за въвеждане на нови собствени европейски ресурси, базирани на системата за търговия с емисии и акцизите върху тютюневите изделия. Радев заяви, че този подход е неприемлив за България, тъй като би ощетил страната непропорционално.

Премиерът не очаква постигане на окончателно споразумение още на настоящото заседание, но изрази надежда държавите членки да намерят консенсус до края на годината.

Целта е новата финансова рамка да започне да действа от 2028 г.

В Брюксел беше засегната и темата за китайските инвестиции и възможността те да компенсират евентуално намаляване на европейското финансиране за страната ни. Румен Радев призова въпросът да не се политизира и даде за пример водещи европейски държави, които активно развиват икономическите си отношения с Китай. Той посочи, че китайските инвестиции в Германия са около 40 млрд. евро, във Франция – 25 млрд. евро, в Испания – 12 млрд. евро, а в Гърция – около 5 млрд. евро.

„Питайте ги тях защо Макрон ходи четири пъти в Китай, защо Санчес ходи четири пъти в Китай, да не казвам Мерц ходи в Китай, да не говорим за Мицотакис“.

По думите му България трябва да се стреми да навакса изоставането спрямо тези държави и да привлече повече китайски инвестиции.

„Ние нали трябва да догонваме тези държави? Това и правим. Ще ги догоним и ще се борим да има китайски инвестиции в България“, заяви още Румен Радев.