Министерството на културата: Докладът на Сметната палата потвърждава натрупани с години финансови проблеми
Според позицията още през май 2026 г. са предприети мерки за овладяване на завареното финансово състояние
Публикуваният одитен доклад на Сметната палата за периода 2023–2025 г. потвърждава констатациите на настоящото ръководство на Министерството на културата за натрупани през годините финансови дисбаланси, пропуски в контрола и проблеми в управленските практики.
Това се посочва в официална позиция на Министерството на културата, разпространена до медиите. Одитът на Сметната палата установява редица проблеми в работата на ведомството, сред които счетоводни нарушения, недостатъчен контрол, липса на Национална стратегия за развитие на културата и недостатъчна прозрачност при управлението и отчитането на публичните средства. От Министерството на културата заявяват, че част от препоръките вече са изпълнени или по тях е започнала работа още преди публикуването на окончателния доклад.
Според позицията още през май 2026 г. са предприети мерки за овладяване на завареното финансово състояние.
Въведен е механизъм за оптимизиране на финансовото управление, ограничаване на поемането на нови задължения и засилване на отчетността. За шест месеца Министерството на културата твърди, че е разплатило над 25 млн. евро наследени и финансово необезпечени задължения от 2025 г. в сферата на сценичните изкуства. Според ведомството недостигът на средства е намален с около 11 млн. евро. Сценичните изкуства обаче продължават да заемат основно място във финансовите мерки на министерството. Това поставя въпроса за баланса при разпределението на средствата между отделните направления в културния сектор.
Сред констатациите на Сметната палата е и липсата на Национална стратегия за развитие на културата. От министерството посочват, че по този въпрос вече са предприети конкретни действия. На 3 ноември 2026 г. министърът на културата Евтим Милошев е внесъл в Министерския съвет доклад за разработването на Национална стратегия за развитие на културата.
Създаден е и Координационен съвет, който трябва да ръководи процеса по подготовката на документа. Още през юни са разработени и въведени правила за организацията на бюджетния процес в Министерството на културата. Според ведомството с това е изпълнена и една от препоръките на Сметната палата.
Министерството съобщава още, че работи по въвеждането на национален план за финансово оздравяване на държавните културни институти. Целта е да бъдат преодолени причините за системното натрупване на дефицити и да се създаде по-устойчив модел за управление на културните институции.
От ведомството посочват, че приоритет е не само справянето с натрупаните проблеми, но и създаването на система, която да гарантира законосъобразно и ефективно разходване на публичните средства, финансова стабилност на културните институти и по-предвидима среда за тяхната работа.
В позицията на Министерството на културата се акцентира върху „наследените проблеми“, като настоящото ръководство заявява, че предприема мерки за тяхното преодоляване.