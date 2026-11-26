Публикуваният одитен доклад на Сметната палата за периода ⁨2023–2025⁩ г. потвърждава констатациите на настоящото ръководство на Министерството на културата за натрупани през годините финансови дисбаланси, пропуски в контрола и проблеми в управленските практики.

Това се посочва в официална позиция на Министерството на културата, разпространена до медиите. Одитът на Сметната палата установява редица проблеми в работата на ведомството, сред които счетоводни нарушения, недостатъчен контрол, липса на Национална стратегия за развитие на културата и недостатъчна прозрачност при управлението и отчитането на публичните средства. От Министерството на културата заявяват, че част от препоръките вече са изпълнени или по тях е започнала работа още преди публикуването на окончателния доклад.

Според позицията още през май 2026 г. са предприети мерки за овладяване на завареното финансово състояние.

Въведен е механизъм за оптимизиране на финансовото управление, ограничаване на поемането на нови задължения и засилване на отчетността. За шест месеца Министерството на културата твърди, че е разплатило над 25 млн. евро наследени и финансово необезпечени задължения от 2025 г. в сферата на сценичните изкуства. Според ведомството недостигът на средства е намален с около 11 млн. евро. Сценичните изкуства обаче продължават да заемат основно място във финансовите мерки на министерството. Това поставя въпроса за баланса при разпределението на средствата между отделните направления в културния сектор.

Сред констатациите на Сметната палата е и липсата на Национална стратегия за развитие на културата. От министерството посочват, че по този въпрос вече са предприети конкретни действия. На 3 ноември 2026 г. министърът на културата Евтим Милошев е внесъл в Министерския съвет доклад за разработването на Национална стратегия за развитие на културата.

Създаден е и Координационен съвет, който трябва да ръководи процеса по подготовката на документа. Още през юни са разработени и въведени правила за организацията на бюджетния процес в Министерството на културата. Според ведомството с това е изпълнена и една от препоръките на Сметната палата.

Министерството съобщава още, че работи по въвеждането на национален план за финансово оздравяване на държавните културни институти. Целта е да бъдат преодолени причините за системното натрупване на дефицити и да се създаде по-устойчив модел за управление на културните институции.

От ведомството посочват, че приоритет е не само справянето с натрупаните проблеми, но и създаването на система, която да гарантира законосъобразно и ефективно разходване на публичните средства, финансова стабилност на културните институти и по-предвидима среда за тяхната работа.

В позицията на Министерството на културата се акцентира върху „наследените проблеми“, като настоящото ръководство заявява, че предприема мерки за тяхното преодоляване.