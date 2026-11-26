Три организации от таксиметровия бранш настояват за мащабна специализирана полицейска операция срещу автомобилите, които неправомерно заемат таксиметрови стоянки в София.

Сигналът е изпратен до министъра на вътрешните работи, с копие до ГД „Национална полиция“, СДВР, отдел „Пътна полиция“ и Столичната община.

Под него са се подписали Европейският център за развитие на таксиметровите политики (ЕЦРТП), Европейската конфедерация на таксиметровите камари, асоциации и съюзи (ЕКТКАС) и Съюз „Такси“.

Според организациите таксиметровите стоянки в столицата системно се заемат от лични, служебни, доставни и други автомобили, които нямат право да паркират там.

Това затруднява работата на таксиметровите шофьори и ограничава достъпа на гражданите до услугата, особено на възрастни и трудноподвижни хора. От бранша напомнят, че с промените в Закона за движението по пътищата, в сила от 7 септември 2025 г., паркирането на обозначени таксиметрови стоянки е изрично забранено. Според организациите обаче липсва достатъчно ефективен контрол и на практика нарушението често остава без последствие.

Таксиметровите организации настояват специализираната операция да продължи най-малко 30 календарни дни, включително през почивните и празничните дни. Те предлагат проверките да обхванат всички официално определени таксиметрови стоянки в 24-те административни района на София.

Особено внимание според тях трябва да бъде насочено към стоянките в централната градска част, около летището, железопътните и автогарите, болниците, търговските центрове, метростанциите и хотелите.

Сред конкретните искания са:

- санкциониране на всички нарушители без избирателно прилагане на закона;

- принудително преместване на неправомерно паркираните автомобили;

- проверка на пътната сигнализация и маркировката на стоянките;

- постоянен контрол и след приключването на операцията;

- публичен отчет за извършените проверки и наложените санкции.

От трите организации подчертават, че не искат допълнителни законови права за таксиметровия бранш, а настояват за прилагане на вече съществуващите правила.

„Не настояваме за създаване на нови законови привилегии, а за ефективно прилагане на вече действащите законови разпоредби“, заявяват представителите на бранша.

Те очакват конкретни действия на терен, измерими резултати и постоянен институционален контрол. Сигналът е подписан от председателите на трите организации – Кирил Ризов от Съюз „Такси“, Стойо Стоев от ЕКТКАС и Николай Джумаков от ЕЦРТП. Те заявяват готовност да съдействат на институциите и да предоставят информация за стоянките, на които най-често се установяват нарушения.