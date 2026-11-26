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В рамките на двудневното заседание Радев ще се включи в срещата на върха на държавите от еврозоната и в неформалната среща на страните от групата „Приятели на кохезията“. Кабинетът одобри позицията на България за заседанието в сряда.

Срещата на върха на еврозоната е насрочена за тази сутрин и ще се проведе в разширен формат. Очаква се в нея да участват председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард и председателят на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис.