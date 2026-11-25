Мицкоски тропна нервно от Брюксел: Крайно време е и нашият стол да е на масата
Премиерът заяви, че освен договорените за тази година 750 млн.евро, сметката може да набъбне със 75 млн. отгоре за реформи
Република Северна Македония очаква до края на годината да получи допълнително 75 милиона евро към вече договорените 750 милиона, с които да извърши икономическите реформи по пътя към ЕС. Това съобщи на влизане в сградата на Европейския съвет премиерът Християн Мицкоски, предава Апостол Апостолов от Брюксел за Таралеж. Северномакедонският премиер очаква постигнатите резултати и излезлият международен доклад да бъдат оценени от Европейската комисия.
Премиерът съобщи още, че страната е на прага да извърши още една ключова реформа – отпадане на международния роуминг, така че разговорите да се таксуват както тези в страните членки. Той изрази задоволство, че страната му е успяла да завърши процеса първа и очаква и останалите кандидат-членки да покрият критериите.
В отговор на въпрос на международни медии Мицкоски заяви, че Република Северна Македония и Западните Балкани са врата на Европа: „Ние принадлежим на Европа. Нашите граждани са прекалено изнервени от факта, че прекалено много време стоят в ъгъла и най-накрая е крайно време да преместим стола на масата“.
В краткото си експозе пред местни и международни медии министър-председателят не пропусна шанса да атакува своята съседка България, заявявайки, че дори да променят своята Конституция „утре – което няма да направят“, 26 членки нямали проблем с текста за вписването на българите в основния закон, а само една страна имала възражения. Според него пред страната съществувала само една пречка – планът за действие (екшън планът) за малцинствата, а едва след това щяло да се мисли за други неща, по които може да се разговаря. Мицкоски отново подчерта, че няма да промени Конституцията, и дебело акцентира върху намерението си, за да „не му извадят думите от контекста“.
Припомняме, че спорът около конституционните промени бе тема за дебат на няколко пъти с водещите европейски политически лидери, включително и с еврокомисаря по разширяването Марта Кос. Всички са категорични, че страната трябва да направи необходимите стъпки и да изпълни поетите вече ангажименти. Самата председателка на ЕК Урсула фон дер Лайен при визитите си в Скопие неколкократно подчерта, че Европейският съюз отваря вратата към своя единен пазар за Северна Македония, а в замяна страната трябва да извърши „важни реформи“. В поредица от пресконференции тя похвали Северна Македония, че е привела своята външна политика и политиката за сигурност в съответствие с критериите на ЕС.