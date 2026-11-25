Република Северна Македония очаква до края на годината да получи допълнително 75 милиона евро към вече договорените 750 милиона, с които да извърши икономическите реформи по пътя към ЕС. Това съобщи на влизане в сградата на Европейския съвет премиерът Християн Мицкоски, предава Апостол Апостолов от Брюксел за Таралеж. Северномакедонският премиер очаква постигнатите резултати и излезлият международен доклад да бъдат оценени от Европейската комисия.

Премиерът съобщи още, че страната е на прага да извърши още една ключова реформа – отпадане на международния роуминг, така че разговорите да се таксуват както тези в страните членки. Той изрази задоволство, че страната му е успяла да завърши процеса първа и очаква и останалите кандидат-членки да покрият критериите.

В отговор на въпрос на международни медии Мицкоски заяви, че Република Северна Македония и Западните Балкани са врата на Европа: „Ние принадлежим на Европа. Нашите граждани са прекалено изнервени от факта, че прекалено много време стоят в ъгъла и най-накрая е крайно време да преместим стола на масата“.

В краткото си експозе пред местни и международни медии министър-председателят не пропусна шанса да атакува своята съседка България, заявявайки, че дори да променят своята Конституция „утре – което няма да направят“, 26 членки нямали проблем с текста за вписването на българите в основния закон, а само една страна имала възражения. Според него пред страната съществувала само една пречка – планът за действие (екшън планът) за малцинствата, а едва след това щяло да се мисли за други неща, по които може да се разговаря. Мицкоски отново подчерта, че няма да промени Конституцията, и дебело акцентира върху намерението си, за да „не му извадят думите от контекста“.

Припомняме, че спорът около конституционните промени бе тема за дебат на няколко пъти с водещите европейски политически лидери, включително и с еврокомисаря по разширяването Марта Кос. Всички са категорични, че страната трябва да направи необходимите стъпки и да изпълни поетите вече ангажименти. Самата председателка на ЕК Урсула фон дер Лайен при визитите си в Скопие неколкократно подчерта, че Европейският съюз отваря вратата към своя единен пазар за Северна Македония, а в замяна страната трябва да извърши „важни реформи“. В поредица от пресконференции тя похвали Северна Македония, че е привела своята външна политика и политиката за сигурност в съответствие с критериите на ЕС.