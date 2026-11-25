Граждани се събраха пред Съдебната палата в София на протестно шествие срещу насилието над жени под надслов "Нито една повече!", предаде репортер на ТАРАЛЕЖ.

Инициативата е организирана от колектива "Феминистки мобилизации" по повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени, който се отбелязва ежегодно на 25 ноември.

Сред основните искания на организаторите са разкриването на повече кризисни и консултативни центрове, осигуряването на достъпна правна и психологическа помощ за пострадалите, както и въвеждането на по-ефективни мерки за превенция на насилието.

Организаторите настояват и за пълното и навременно транспониране в българското законодателство на европейската директива за борба с насилието над жените и домашното насилие, както и за създаването на официална статистика, която да обхваща различните форми на насилие над жени.

За седма поредна година инициативата поставя във фокуса на общественото внимание необходимостта от ефективни механизми за защита на пострадалите и предотвратяване на насилието.

Подобни демонстрации са обявени и в други градове на страната.

ТАРАЛЕЖ припомня, че 25 ноември поставя началото на ежегодната международна кампания "16 дни активизъм срещу насилието, основано на пола", която продължава до 10 декември - Международния ден на правата на човека.