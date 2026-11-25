Протестът в подкрепа на отстранения кмет на Варна Благомир Коцев се насочва към Съдебната палата в София, където демонстрантите ще се обединят с участниците в протеста на инициативата "Нито една повече".

Двете демонстрации, организирани по различни поводи, се събират пред сградата на Съдебната палата в столицата.

Участниците в протеста за Коцев изразяват несъгласието си с решението на Общинската избирателна комисия във Варна да прекрати предсрочно кметските му правомощия.

Инициативата "Нито една повече" от своя страна поставя акцент върху борбата с насилието над жени и необходимостта от по-ефективна институционална защита на пострадалите.

Припомняме, че на 23 ноември ОИК - Варна прекрати пълномощията на Благомир Коцев заради отсъствията му от работа по време на задържането му през 2025 г.

Коцев вече обжалва решението пред Административния съд във Варна и настоява предварителното му изпълнение да бъде спряно.

Протест в негова подкрепа се провежда тази вечер и във Варна.