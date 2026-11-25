Четири деца от Афганистан са били на борда на малката лодка с общо 36 нелегални мигранти, заловена рано тази сутрин край Синеморец след опит да премине морската ни граница. Въпреки нощния преход по море и факта, че част от чужденците са били премръзнали, всички са в добро общо здравословно състояние. Това съобщи пред журналисти директорът на Регионална дирекция „Гранична полиция“ в Бургас старши комисар Лъчезар Момчев, цитиран от БТА.

При проверката граничните власти са установили, че четиримата непълнолетни афганистанци са пътували с придружители. Общият брой на задържаните в групата е 36 души – 28 граждани на Афганистан и 8 на Пакистан.

Опитът за нелегално влизане е засечен малко след 3:00 ч. през нощта от интегрираната система за наблюдение „Синя граница“, която е регистрирала малък плавателен съд да пресича морската граница между Турция и България към нашия бряг. Незабавно към района са изпратени гранично-полицейски кораб, патрулиращ в южния сектор, както и наряди по суша. След като е потвърдено, че на борда има хора, лодката се е насочила към сушата, където всички мигранти са задържани от патрулите.

Старши комисар Момчев уточни, че плавателният съд е бил малък, с нисък борд и неподходящ за дълги преходи, а при доближаването на брега се е ударил и повредил в скалистия залив на плаж Листи. Групата е тръгнала от Турция, но точната точка на отплаване не се оповестява заради действията по досъдебното производство и липсата на разрешение от прокуратурата.

„При незаконната миграция по море винаги има опасност. Възможно е лодките да се преобърнат и да има загинали мигранти. При провеждането на такива операции на първо място е запазването на живота и здравето на хората“, подчерта директорът на бургаската гранична полиция.

Това е вторият случай на нелегален трафик по море от началото на годината след инцидента на 15 май, когато бяха задържани 15 души. В същото време Момчев отбеляза значителен спад на опитите за незаконно преминаване по сухопътната граница с Турция, което според него се дължи на новите камери и технически средства, изградените патрулни пътища и засиленото взаимодействие с турските власти.