Новини
Търси
Подкаст
Общество

Необичайна акция за чистотата на морския бряг извършиха край Синеморец

Необичайна акция за чистотата на морския бряг извършиха край Синеморец
Община Царево

Плажове са почистени от изхвърлените на брега чувалите с червен пипер

Необичайна акция за чистотата на морския бряг бе извършена край Синеморец.

Двата плажа „Липите“ са почистени от изхвърлените на брега чувалите с червен пипер, съобщиха от община Царево.

В истинско предизвикателство се е превърнало почистването заради труднодостъпния терен, невъзможността за използване на специализирана техника и необходимостта част от дейностите да се извършват директно в морето.

За да бъдат извозени чувалите от малкия плаж „Липите“, се наложило използването на понтони, теглени от моторна лодка. Част от участниците в акцията влезли във водата, за да насочват понтоните през плитчините и да осигурят безопасното транспортиране на товара, пише dariknews.

В мащабното почистване се включили екипи на Община Царево, Пристанище Царево, кметствата в Ахтопол и Синеморец, Държавното горско стопанство и Граничното полицейско управление в Царево.

За успешното приключване на операцията са помогнали и местни жители.

Веселин Деспотов предоставил безвъзмездно понтоните, с които чувалите били извозени по море. Земеделският производител Васил Георгиев осигурил големи чували тип „биг бег“, които значително улеснили събирането на отпадъците.

Служители на горското стопанство и Гранична полиция участвали в транспортирането на хората до местността, както и в товаренето и преместването на чувалите.

Още по темата

Морето продължава да изхвърля товари край Царево: Този път - червен пипер

Морето продължава да изхвърля товари край Царево: Този път - червен пипер

Контейнери с батерии и битова химия плуват в морето край Шабла след удара по контейнеровоза

Контейнери с батерии и битова химия плуват в морето край Шабла след удара по контейнеровоза

Слънчеви панели на 10 метра под морето: учените откриха нова възможност

Слънчеви панели на 10 метра под морето: учените откриха нова възможност

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

Земеделци сигнализират за липсващи авансови плащания по Кампания 2026

Земеделци сигнализират за липсващи авансови плащания по Кампания 2026

МВР-Благоевград пред ТАРАЛЕЖ: Знаем за Telegram каналите за търговия със субстанции, предприемаме процесуални действия

МВР-Благоевград пред ТАРАЛЕЖ: Знаем за Telegram каналите за търговия със субстанции, предприемаме процесуални действия

Водещи

Левски следи ситуацията с национал

Левски следи ситуацията с национал

  • Преди 2 минути
В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

Меси е сред финалистите за МВП в МЛС

Меси е сред финалистите за МВП в МЛС

  • Преди 16 минути
Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Предстои голяма трансферна битка за германски национал

Предстои голяма трансферна битка за германски национал

  • Преди 18 минути
Радев: България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но имаме резерви в преамбюла

Радев: България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но имаме резерви в преамбюла

  • Преди 27 минути
Алекс Ганчев се класира за първия си финал на турнир от сериите "Чалънджър“

Алекс Ганчев се класира за първия си финал на турнир от сериите "Чалънджър“

  • Преди 30 минути
ГЕРБ предлага компенсации за тока на студентските общежития, училищата и храмовете

ГЕРБ предлага компенсации за тока на студентските общежития, училищата и храмовете

Черно море стартира благотворителна кампания в подкрепа на бивш свой футболист

Черно море стартира благотворителна кампания в подкрепа на бивш свой футболист

  • Преди 36 минути
Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

  • Преди 45 минути
Митов: Таблата за предупреждение на „Тракия“ са доставени, но не са монтирани вече осем месеца

Митов: Таблата за предупреждение на „Тракия“ са доставени, но не са монтирани вече осем месеца

Мирчев обвини управляващите в страх от Москва заради резервите на България към френска инициатива за сигурност

Мирчев обвини управляващите в страх от Москва заради резервите на България към френска инициатива за сигурност

  • Преди 49 минути
Везенков изпревари Спанулис и стана най-резултатният играч на Олимпиакос в Евролигата

Везенков изпревари Спанулис и стана най-резултатният играч на Олимпиакос в Евролигата

  • Преди 50 минути
Димитър Стоянов: Приехме бюджет за отбраната от 2,23 % от БВП на страната

Димитър Стоянов: Приехме бюджет за отбраната от 2,23 % от БВП на страната

Земеделци сигнализират за липсващи авансови плащания по Кампания 2026

Земеделци сигнализират за липсващи авансови плащания по Кампания 2026

  • Преди 1 час