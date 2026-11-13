Необичайна акция за чистотата на морския бряг извършиха край Синеморец

Необичайна акция за чистотата на морския бряг бе извършена край Синеморец.

Двата плажа „Липите“ са почистени от изхвърлените на брега чувалите с червен пипер, съобщиха от община Царево.

В истинско предизвикателство се е превърнало почистването заради труднодостъпния терен, невъзможността за използване на специализирана техника и необходимостта част от дейностите да се извършват директно в морето.

За да бъдат извозени чувалите от малкия плаж „Липите“, се наложило използването на понтони, теглени от моторна лодка. Част от участниците в акцията влезли във водата, за да насочват понтоните през плитчините и да осигурят безопасното транспортиране на товара, пише dariknews.

В мащабното почистване се включили екипи на Община Царево, Пристанище Царево, кметствата в Ахтопол и Синеморец, Държавното горско стопанство и Граничното полицейско управление в Царево.

За успешното приключване на операцията са помогнали и местни жители.

Веселин Деспотов предоставил безвъзмездно понтоните, с които чувалите били извозени по море. Земеделският производител Васил Георгиев осигурил големи чували тип „биг бег“, които значително улеснили събирането на отпадъците.

Служители на горското стопанство и Гранична полиция участвали в транспортирането на хората до местността, както и в товаренето и преместването на чувалите.