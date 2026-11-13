Обявиха бедствено положение във Враца заради ураганен вятър с пориви над 110 км/ч, съобщиха от Общината.

Във Враца по-рано днес бе обявен червен код за потенциално опасни метеорологични условия.

Заради стихията са предизвикани сериозни щети в града.

От няколко часа силните пориви на вятъра създават опасна обстановка, предава dariknews.

Има паднали дървета и клони, откъснати ламарини и разпилени предмети, които застрашават живота и здравето на гражданите.

Екипи на БКС са мобилизирани и извършват обходи в града. Работниците разчистват падналите дървета и клони и обезопасяват засегнатите участъци.

Заради ураганния вятър е прекъснато електрозахранването в селата Челопек и Бели извор, както и във врачанския квартал „Кулата“.

От Община Враца отправят спешен призив към жителите да не напускат домовете си, докато опасните метеорологични условия продължават.

Гражданите сa призовавани да приберат всички предмети от балконите и первазите на прозорците, които могат да бъдат отнесени от силния вятър и да причинят инциденти.