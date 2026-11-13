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42 пожара са потушени в страната за денонощие, един човек е пострадал

42 пожара са потушени в страната за денонощие, един човек е пострадал
БТА

Регистрирани са 102 сигнала за произшествия, а огнеборците са извършили 58 спасителни дейности и помощни операции

42 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, като един човек е пострадал. Това съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР на официалния си сайт.

Общо 102 сигнала за произшествия са наложили намесата на противопожарните звена. С преки материални щети са 17 от пожарите, като десет са възникнали в жилищни сгради, а три - в транспортни средства. Останалите 25 пожара са без преки материални щети, като 16 от тях са възникнали в отпадъци.

През изминалото денонощие са проведени 58 спасителни дейности и помощни операции. Пет от тях са били при катастрофи с транспортни средства, а 49 - за оказване на техническа помощ и съдействие в различни ситуации, включително при оказване на помощ на пострадали граждани.

За периода са регистрирани и две лъжливи повиквания.

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