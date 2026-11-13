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Народните представители обсъждат на първо четене промени в закона за Фискалния съвет

Народните представители обсъждат на първо четене промени в закона за Фискалния съвет
БТА

Заседанието започна с декларация на „Възраждане“

Първото четене на промените в Закона за Фискалния съвет и автоматичните корективни механизми, внесени от Министерския съвет, е първа точка в днешния дневен ред на народните представители

С тях се въвежда изискването Фискалният съвет да одобрява пролетната и есенната макроикономическа прогноза на министъра на финансите в срок до пет работни дни от предоставянето им. Това е необходимо, тъй като Регламент (ЕС) № 473/2013 изисква макроикономическите прогнози, на които се основават националното многогодишно фискално планиране и проектите на бюджетни планове, да бъдат изготвяни или одобрявани от независима фискална институция, отбелязва БТА.

Заседанието започна с декларация на „Възраждане“, с която партията призова прокуратурата да се намеси. По думите на Костадин Костадинов вчера сме станали свидетели на посегателство от страна на чужда фирма върху българския национален суверенитет.

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