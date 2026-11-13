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14 ранени при катастрофи в страната за последното денонощие

14 ранени при катастрофи в страната за последното денонощие
pixabay

Регистрирани са 13 тежки пътни произшествия, без загинали

14 души са ранени при 13 пътнотранспортни произшествия в страната през последното денонощие, показват данните на МВР, публикувани на официалния сайт на ведомството. При катастрофите няма загинали.

В София са регистрирани общо 29 пътни инцидента - 28 леки и един тежък, без пострадали.

От началото на месеца при пътнотранспортни произшествия са загинали 21 души, а 285 са получили наранявания. Равносметката от началото на годината е 435 загинали и 7438 ранени при катастрофи.

Спрямо реалните данни за същия период на 2025 г., когато загиналите са били 385, през 2026 г. се отчита увеличение с 50 жертви сред участниците в движението по пътищата.

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