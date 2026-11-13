Университетски преподавател спасил тийнейджъри да не бъдат премазани от тавана на метростанция "Цар Борис"
Преподавателят се е оказал на мястото на инцидента секунди преди таванът да падне
Въпреки думите на Николай Найденов от ръководството на „Метрополитен“ по повод инцидента със срутилия се таван на метростанция "Цар Борис III", че не е имало опасност конструкцията да падне върху някой пътник, разказ на очевидец сочи обратното, пише actualno.com.
"Днес е пореден ден на кошмарите май... Тъкмо влизам от екскалатора в метро станцията (вижда се на снимката надписа)... и започна скърцането на тенекии и железа. За секунди си помислих че е земетресение, но... видях как няколко тинейджъри със слушалки се бутат един в друг и си показваха по телефоните нещо, пуснах си багажа и се засилих да ги избутам, успях, даже ми се скараха че съм ги бутал насила, без да имат слухова ориентация и визуална забили погледи в телефоните си... Нямам думи", написа Венцислав Йорданов.
"Така се строполяса единият край, който се откъсна...", написа той.
"Ами ако не влизах в метрото в този момент? Всичко го премислям още. Новото метро на няколко години... да се откъсне така железарията. Важното е, че всичко завърши добре", коментира още той.