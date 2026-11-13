Новият директор по приходите на Левски очерта визията си за развитието на клуба

Новоназначеният директор „Приходи“ на Левски Филаделфо Апаро започна работа в клуба и изрази оптимизъм за бъдещето му. Италианският специалист пристигна от Комо, а в първото си официално изявление разказа за впечатленията си от столичния гранд и приоритетите в новата си роля.

„Винаги съм вярвал, че най-големите възможности във футбола се появяват, когато хората, истинските амбиции и силната клубна идентичност вървят в една посока. Точно това открих в Левски“, написа Апаро в социалните мрежи.

Той определи клуба като носител на голяма история и силна идентичност, подкрепян от една от най-страстните фенски общности в европейския футбол. Апаро заяви, че целта му е да работи за развитието на търговските дейности, маркетинга, комуникациите и бранда на Левски.

„Моят фокус ще бъде върху изграждането на ясна и устойчива стратегия за растеж. Има много за учене, много за изграждане и много работа за вършене“, допълни новият директор.

Апаро изрази готовност да работи заедно с хората в клуба и да надгражда постигнатото досега. Той завърши обръщението си с послание към привържениците: „Време е за работа. Напред, Левски! Само Левски!“