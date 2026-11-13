Какви са най-големите слабости във финансовата рамка според опозицията

Във връзка с разпределението на финансовия ресурс депутатът от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев заяви, че средствата в държавата трябва да бъдат разпределени балансирано.

Той очерта няколко основни приоритета , сред които бюджетен дефицит до 3%, без увеличение на данъците и осигуровките.

"Предлагам да си сменят финансовия министър и да дойде човек, който да направи адекватен бюджет и да не иска целенасочено обедняване на българското население", заяви Сабрутев пред НОВА.

По думите му всичко е въпрос на разпределение на финансовия ресурс.

Депутатът коментира и цените в магазините. Според него шест месеца след идването на Румен Радев на власт виждаме двойни цени.

"В магазина инфлацията не се усеща като 6%, а като 60%", заяви той, като добави, че предизборното обещание на Радев е било да намали цените в магазините с 15%.

"Радев каза, че ще се бие с олигарсите, но се бие с хората, които взимат минимална работна заплата, хората, които работят на 4-часови трудови договори, и децата с увреждания", каза депутатът.

"Няма значение какво прави правителството, има значение какво виждат потребителите и ще видят ли по-ниски цени", каза той.

"КЗК има една голяма задача - да защити глобата в съда и да не се окаже, както обикновено се случва, че освен че няма глобен, накрая всички ние плащаме някаква наказателна такса", добави депутатът.