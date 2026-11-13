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Венко Сабрутев: В Радев не бие сърце на човек

Венко Сабрутев: В Радев не бие сърце на човек
БТА

"Предлагам да си сменят финансовия министър и да дойде човек, който да направи адекватен бюджет и да не иска целенасочено обедняване на българското население", заяви още Сабрутев

Остри критики към кабинета на Румен Радев отправи по повод редица социални и икономически теми – от въвеждането на еврото и цените в магазините до правата на личните асистенти и борбата с корупцията, депутатът от „Продължаваме промяната“ Венко Сабрутев пред НОВА ТВ.

Тежки думи той отправи за проблема с личните асистенти и състоянието на майките, които се грижат за деца с увреждания. Беше изразено възмущение от липсата на достатъчна подкрепа, което оставя семействата без адекватни трудови и социални права, както и без необходимите доходи.

„Влезте в магазини и вижте колко е цената на хляба. Вижте цената на млякото. Тези хора се отлепиха от земята. Те забравиха да бъдат първо хора. А ако те бяха хора, нямаше да са това безобразие за личните асистенти. В Радев не бие сърце на човек. Само нечовек може да нанесе такова безобразие, да се бие с хора с увреждания. Деца, които не могат да станат от инвалидните колички. Няма кой да ги изкъпе. Не могат да отидат до тоалетната и си бият родителите, затова, че се грижат за детето си. Дотам стигнаха. За да могат майките да нямат никакви трудови и никакви социални права. Ето това е целта. И да нямат доходи. За да не бъдат разход на държавата. Защото според Радев това е най-големият разход на държавата. Не са олигарсите, които обеща да ги бие. Не са обществените поръчки“.

Що се отнася до рекордната глоба, наложена на търговска верига, Сабрутев коментира, че предстои да стане ясно дали това е било правилното решение с оглед на това дали ще свали цените в магазините.

"Няма значение какво прави правителството, има значение какво виждат потребителите и ще видят ли по-ниски цени. КЗК има една голяма задача - да защити глобата в съда и да не се окаже, както обикновено се случва, че освен че няма глобен, накрая всички ние плащаме някаква наказателна такса".

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