"Продължаваме промяната" започва подписка в защита на личните асистенти

Партия „Продължаваме промяната“ (ПП) започва подписка в защита на личните асистенти заради готвените изменения в Закона за личната помощ. Това обяви в кулоарите на Народното събрание депутатът Венко Сабрутев. Той добави, че от формацията застават зад личните асистенти и „стартираме подписка, с която ще защитим техните права“.

Народният представител отправи остри критики към посоката на законодателните инициативи, като направи препратка към предизборните заявки на Румен Радев.

„По време на предизборната кампания Румен Радев ни обещаваше битка с олигархията. Олигархията се оказаха децата, младите семейства, работещите, а не хората с обществени поръчки, които правят обществото бедно“, коментира Сабрутев.

По думите му последният законопроект определя нова мишена в лицето на родителите на хора с увреждания, като основният дефект според него е, че законодателят се прицелва в обикновените граждани вместо в олигарсите.

От своя страна председателят на ПП Асен Василев определи последните събития в парламента и извън него като силно притеснителни. Той обърна внимание на текстовете, засягащи домашната ракия, като посочи, че въпреки дадените обещания, корекциите са направени само частично.

Василев цитира останалата в закона формулировка, според която се „забранява се държането, предлагането и продажбата на ракия в места и помещения, свързани с осъществяване на стопанска дейност“, и припомни позицията на формацията от заседанието на бюджетната комисия, че трябва да отпаднат държането и предлагането, за да не се превръщат хората автоматично в нарушители.