Тодор Батков пред ТАРАЛЕЖ за Вежди Рашидов: Голям творец, голямо сърце, голям патриот

Аз бях приятел с Вежди Рашидов повече от 30 години. Голям творец, голямо сърце, голям патриот и добър политик. Това каза пред Таралеж бизнесменът Тодор Батков.

В 11:00 часа днес започна поклонението пред големия български скулптор, бивш министър на културата и председател на Народното събрание, в Народния театър “Иван Вазов” в София.

"Остави следи чрез дейността си като министър на културата, големият пробив е изложбата в Лувъра", каза Батков.

Относно приноса на Вежди Рашидов в културата Батков посочи, че ще го запомни първо като творец.

"Той е световно име. Второ, дейността му като министър, имаше бум в археологията, бяха направени много открития, ротондата. Въпреки всички скандали, които са характерни за България, това е един много интересен обект, привлича много туристи", каза Батков.