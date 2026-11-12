Край: Манчестър Юнайтед уволни Майкъл Карик

Манчестър Юнайтед уволни мениджъра Майкъл Карик, съобщава Фабрицио Романо. Новината предстои да бъде потвърдена официално от "червените дяволи".

Специалистът вече е информиран за решението на ръководството на клуба. В последните дни шефовете на английския клуб направиха серия от срещи и разговори помежду си, за да вземат окончателно решение за треньорския пост в клуба. Директорите Омар Берада и Джейсън Уилкокс летяха до Монако, за да се срещнат с миноритарния акционер сър Джим Ратклиф, който взима решения за спортната част в клуба, за да обсъдят ситуацията с него и да настояват за уволнение на Карик. В крайна сметка те са получили разрешение от Ратклиф да отстранят специалиста от поста.

Ръководителите на Манчестър Юнайтед вече са предприели конкретни стъпки по назначаването на Маурисио Почетино. "Дейли Мейл" съобщава, че Берада и Ратклиф са се свързали с американската футболна федерация, за да разберат при какви условия може да освободят аржентинеца от договора му с тях. "Червените дяволи" ще трябва да платят неустойка от 10 млн. долара за Почетино и още около 2 млн. долара за неговия щаб.

Очаква се Маурисио Почетино да поеме Манчестър Юнайтед след мачовете на САЩ с Хаити.