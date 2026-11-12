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Автоинструктор: При 100 км/ч и видимост под 50 метра няма никакво време за реакция

Автоинструктор: При 100 км/ч и видимост под 50 метра няма никакво време за реакция
АПИ

Мерките на пътя никога не са достатъчни, смята той

При 100 км/ч и видимост под 50 метра няма никакво време за реакция, каза за шофирането в мъгла автоинструкторът Георги Бързаков пред БТВ.

По думите му мерките на пътя никога не са достатъчни.

Трябва да се обърне внимание на начина, по който шофьорите предвиждат дадената ситуация. По-важно в случая е как, когато виждаш, че нямаш никаква видимост, реагираш“, коментира Бързаков.

При скорост от 100 км/ч за една секунда автомобилът изминава 28 метра. При положение че видимостта ти е намалена под 50 м, ти буквално нямаш време за реакция. В една такава ситуация с толкова критично намалена видимост трябва да се подхожда много прецизно и фино“, обясни той.

Бързаков каза, че го има и другият момент – "намаляваш скоростта до 50-60 км/ч, за да можеш да отреагираш правилно в дадената ситуация, но шофьорът зад теб не го прави, като по този начин се получават най-лошите на пътя“.

Когато видиш табелата и не намалиш скоростта, дали тя е там, или не… Виждаме и на местата, където има ограничителни знаци, как тези ограничения масово се нарушават“, заяви още той.

 

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