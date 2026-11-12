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Ивайло Иванов: Тръмп не е този, който командва развитието на събитията около Иран

Ивайло Иванов: Тръмп не е този, който командва развитието на събитията около Иран

От своя страна Нина Спасова обърна внимание на вътрешнополитическия натиск в Съединените щати, като посочи, че 70 на сто от американците категорично не желаят войната да продължава

„За Тръмп може би военните действия са спрели, но въпросът е Иран какво мисли по този въпрос. Тръмп не е този, който командва развитието на събитията. И от тази гледна точка американската администрация продължава да се лута в това как да продължи оттук нататък след изборите“. Това заяви в ефира на NOVA News военният експерт и анализатор от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ Ивайло Иванов.

Коментарът му дойде по повод изявлението на американския президент Доналд Тръмп отпреди два дни, че нови удари на САЩ срещу Иран са „много малко вероятни“, тъй като страната вече е на практика унищожена във военно отношение. Дали това бележи реално смекчаване на тона или е просто затишие пред буря, Иванов анализира заедно с журналиста и арабист Нина Спасова.

Според военния експерт Техеран вече е успял да постигне основните си стратегически цели в конфликта. По думите му иранската страна се е стремила да нанесе толкова сериозни щети на региона и на глобалната икономика, че да направи всяка бъдеща мисъл за военни удари или нова ескалация срещу Иран напълно немислима. На второ място, обясни Иванов, целта е била американските сили да бъдат задържани максимално дълго в региона, което да доведе до политически щети за президента Тръмп на междинните избори.

От своя страна Нина Спасова обърна внимание на вътрешнополитическия натиск в Съединените щати, като посочи, че 70 на сто от американците категорично не желаят войната да продължава. „Може би за да ги успокои, Тръмп каза, че войната на практика е приключила и САЩ ще се съсредоточат върху икономическите и финансовите санкции“, отбеляза арабистът.

Въпреки сигналите за деескалация от Вашингтон обаче, Спасова предупреди, че от страна на Техеран се наблюдава точно обратното – сериозно изостряне на риториката.

„В тези последни няколко дни заплашиха всички. Заплашиха Израел за пореден път, заплашиха американските бази в Европа и всички, които се използват за атаки срещу Техеран. Заплашиха САЩ и хора от близкото обкръжение на Тръмп“, припомни журналистът.

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