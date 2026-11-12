Природният газ поскъпва за шести пореден месец, увеличението през декември може да е 14%

Природният газ в България може да поскъпне за шести пореден месец. „Булгаргаз“ предлага цената му през декември да се увеличи с 14,38% спрямо ноември.

Общественият доставчик е внесъл заявление в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) с предложение за цена от 66,83 евро за мегаватчас. За сравнение, утвърдената цена за ноември е 58,43 евро за мегаватчас. Посочените стойности не включват таксите за достъп и пренос, акциза и ДДС.

Предложението все още не е окончателно. КЕВР трябва да го разгледа и да определи тарифата, която ще влезе в сила от 1 декември.

Искането идва след значителното поскъпване през ноември. Тогава регулаторът одобри цена от 58,43 евро за мегаватчас, което представлява увеличение с 32,52% спрямо октомври.

Ако новото предложение бъде прието, само за два месеца природният газ ще поскъпне с близо 52% спрямо октомврийското ниво от 44,09 евро за мегаватчас.