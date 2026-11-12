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България се прощава с Вежди Рашидов: Започва поклонението в Народния театър

България се прощава с Вежди Рашидов: Започва поклонението в Народния театър
Снимка: ТАРАЛЕЖ

Близки, приятели, политици и представители на културните среди отдават последна почит на скулптора и бивш председател на Народното събрание

България се прощава с Вежди Рашидов. В 11:00 часа днес, 12 ноември, започва поклонението пред големия български скулптор, бивш министър на културата и председател на Народното събрание в Народния театър “Иван Вазов” в София.

Близки, приятели, колеги и граждани имат възможност да отдадат последна почит на една от разпознаваемите личности в българския културен и политически живот.

Вежди Рашидов почина на 6 ноември на 74-годишна възраст след кратко боледуване.

Роден е на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Завършва Националната художествена академия в София и посвещава десетилетия на скулптурата.

Творбите му са представяни на изложби в България и по света, а негови произведения са част от редица музейни и частни колекции.

Освен с изкуството Вежди Рашидов остава известен и с дългогодишното си участие в политическия живот на страната.

Той е министър на културата в две правителства на Бойко Борисов – в периода 2009–2013 г. и от 2014 до 2017 г.

Избиран е многократно за народен представител, а през октомври 2022 г. оглавява 48-ото Народно събрание.

През 2023 г. се оттегля от парламентарната дейност и продължава да се занимава с изкуство.

Поклонението в Народния театър “Иван Вазов” дава възможност на всички, които са познавали и ценели Вежди Рашидов, да се сбогуват с него.

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