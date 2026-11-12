Поредна раздяла в Спартак Варна

Спартак Варна се разделя с треньора на вратарите Георги Георгиев, обявиха от клуба. Той е поредният, който напуска след наставника Васил Петров, заменен от Даниел Моралес. В началото на седмицата "соколите" обявиха раздяла с футболистите Ангел Грънчов и Цветелин Чунчуков.

"ФК Спартак Варна и треньорът на вратарите Георги Георгиев се разделят по взаимно съгласие.



Благодарим му за професионализма, всеотдайността и работата в клуба! Пожелаваме му много здраве и успехи в бъдещата му кариера!



Благодарим ти, Георги!", написаха от клуба.