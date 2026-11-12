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Автомобил избухна в движение в Санкт Петербург, загинал е руски военен

Автомобил избухна в движение в Санкт Петербург, загинал е руски военен
АП/БТА

Към момента разследващите не разкриват какъв е чинът на загиналия военнослужещ, нито каква е конкретната причина за детонацията

Взрив в автомобил отне живота на руски военен в Санкт Петербург, а властите вече водят разследване по версията за умишлено убийство. Информацията беше разпространена от агенциите Франс прес и ТАСС, които се позовават на регионалния клон на Следствения комитет на Русия.

По данни на руските агенции инцидентът е станал в Пушкинския район на града, като колата се е взривила, докато е била в движение. Към момента разследващите не разкриват какъв е чинът на загиналия военнослужещ, нито каква е конкретната причина за детонацията.

Екипи на полицията и следствието са отцепили района и са извършили щателен оглед на местопроизшествието в опит да реконструират детайлите около инцидента. По първоначална информация при експлозията няма други жертви или ранени граждани.

Световните агенции поставят случая в по-широкия контекст на войната в Украйна, започнала през 2022 г. От началото на конфликта досега руски военни командири и публични фигури, подкрепящи инвазията, неведнъж са ставали мишена на покушения на руска територия, за които украинските специални служби или са поемали отговорност, или са били обвинявани от Москва.

Франс прес допълва, че подобни бомбени атаки вече са коствали живота и на високопоставени руски генерали, както и на проруски администратори в окупираните части на Украйна.

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