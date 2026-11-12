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Русия удари товарен кораб към Одеска област

Русия удари товарен кораб към Одеска област
БТА

Служител на Запорожката АЕЦ загина при атака с украински дрон

Напрежението и взаимните удари по ключова инфраструктура в Украйна продължават, като през изминалата нощ руските сили са атакували морски и енергийни цели, а при нападение с дрон в района на Запорожката АЕЦ е загинал още един служител на централата.

Руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс и ТАСС, обяви, че тази нощ е бил нанесен удар по товарен кораб, плаващ в Черно море към пристанище в украинската Одеска област.

По данни на ведомството в Москва при нощната атака са били поразени също енергийни обекти на територията на Украйна, както и складове за боеприпаси в столицата Киев и околностите ѝ. Атаките в Одеския регион засягат пряко и голямата българска диаспора там. Според последното официално преброяване в Украйна българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност, като между 50 и 60 хиляди живеят в самия град Одеса, а най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район, припомня БТА.

Паралелно с руските удари по Черноморието и вътрешността на страната, напрежението около Запорожката атомна електроцентрала в Югоизточна Украйна отново ескалира.

Назначеното от Русия ръководство на централата съобщи, цитирано от Ройтерс, че още един служител на Запорожката АЕЦ е загинал в дома си след удар на украински дрон. По време на нападението мъжът се е бил прибрал след смяна. Това е 15-ият загинал служител от април насам на фона на зачестилите атаки в района.

Инцидентът идва само седмица след като Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) към ООН информира за други два смъртни случая при атаки с дронове – на работник от атомната централа и на служител от намиращата се в близост Запорожка топлоелектрическа централа.

В изявлението на руското ръководство на Запорожката АЕЦ се посочва, че украинските въоръжени сили продължават да нанасят удари по жилищни сгради в град Енергодар и близките села, където живеят голяма част от работещите в централата. Оттам предупреждават, че изтощението от непрестанния обстрел нараства бързо, а условията на живот в Енергодар са пряко свързани със сигурността в самото ядрено съоръжение.

Русия пое контрола над Запорожката АЕЦ – най-голямата в Европа – още в първите седмици след началото на пълномащабната си инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., като оттогава Москва и Киев редовно си разменят обвинения за военни действия, застрашаващи ядрената безопасност.

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