Пенсионери оцеляха по чудо в ада на „Тракия“: Тир ударил автобуса им няколко пъти

Автобус с възрастни хора, пътуващи на екскурзия към Несебър, е сред превозните средства, попаднали в ужасяващата верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“.

Петима от пътниците и шофьорът на автобуса са настанени в болница, а останалите от групата са успели да продължат до крайната си дестинация, но с наранявания и натъртвания. Част от пенсионерите са били принудени да напуснат автобуса през счупените прозорци след поредицата от удари.

Оцелелите разказват за истински кошмар, при който тежкотоварни камиони и автомобили са се блъскали един в друг в гъстата мъгла.

„Усетих първия удар. След секунди ни удари друг тир и последваха още 5-6 удара“, разказва Тодор, един от пътниците в автобуса.

По думите на очевидци пред румънския тир е имало лек автомобил и джип с австрийска регистрация. Пътниците предполагат, че двете превозни средства са се ударили непосредствено преди тежката катастрофа.

Когато шофьорът на камиона забелязал стоповете на автомобилите пред себе си, започнал да намалява скоростта. Свидетелите твърдят, че предната част на тира не е била засегната от сблъсъка. Един от пътниците разказва и за лек автомобил, който според него е бил насочен срещу движението и впоследствие е изгорял.

„Джипът мина в аварийната лента. А колата стоя целия ден там и всички я видяха. Това беше колата, насочена срещу движението, която изгоря. Шофьорите бяха до мантинелата – възрастен и по-млад мъж. Възрастният беше в тежко състояние“, разказва очевидецът.

Пътниците допускат, че водачът на автомобила може да се е объркал и да е навлязъл в насрещното движение. Това обаче е версия на свидетелите, която предстои да бъде проверена от разследващите. Хората са категорични, че шофьорът на автобуса се е движел бавно и е съобразил скоростта с пътните условия, но въпреки това не е успял да избегне ударите.

Тежката катастрофа се случи във вторник сутринта при изключително гъста мъгла в района на пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол. По официални данни в катастрофите са участвали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 в посока София.

Загинаха 12 души, а 51 бяха настанени в болници. Част от пострадалите са с тежки травми и продължават да се лекуват в интензивни отделения.

Според първоначалната информация от МВР първият сблъсък е възникнал в платното към Бургас, след като товарен автомобил е препречил пътя на автобус. Последвали са нови удари, включително между камион, превозващ зърно, и лек автомобил. Видимостта в района първоначално е била около 70-80 метра, но впоследствие рязко е намаляла до приблизително 10 метра.

Мократа пътна настилка и неподходящата за условията скорост също се разглеждат като възможни фактори за тежкия инцидент.

Заради огромния мащаб на трагедията бяха мобилизирани екипи на полицията, пожарната и спешната помощ от няколко области. Наложи се рязане на ламарини и премахване на части от мантинелата, за да бъдат достигнати затиснатите хора.

Разследването на двете катастрофи е поето от Националната следствена служба. Образувани са две досъдебни производства, като предстои да бъдат назначени множество експертизи за установяване на точната последователност на ударите и причините за трагедията.