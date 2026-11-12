Чило Попов пред ТАРАЛЕЖ: АПИ трябва да понесе отговорност за трагедията на „Тракия“

"Трагедията с верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“ вероятно е можела да бъде предотвратена, ако институциите са реагирали навреме на опасните условия на пътя. Отговорността за състоянието и безопасността на българската пътна инфраструктура трябва да бъде потърсена от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Това заяви Чило Попов от "Демократична България" и член на Комисията по транспорт и съобщения в парламента в коментар пред ТАРАЛЕЖ за тежкия инцидент.

„Вероятно е можело да бъде предотвратена“, посочи Попов, като подчерта, че при мъгла и намалена видимост е необходимо полицията да предприема превантивни действия – да разполага патрулни автомобили с включени светлинни сигнали, да патрулира по трасето или да се движи с намалена скорост, за да предупреди останалите водачи. По думите му в конкретния случай не е имало необходимата реакция и координация между институциите. Той обърна внимание и на възможностите на тол камерите, които могат да бъдат използвани не само за контрол, но и за подобряване на пътната безопасност.

„Не се е стигнало до някаква координирана реакция, която да даде сигнал към КАТ и „Пътна полиция“, за да изпратят на място предупредителни автомобили“.

Той припомни, че преди около 11-12 години АПИ е инсталирала камери за наблюдение и контрол на трафика, но голяма част от тях впоследствие са излезли от строя заради липса на поддръжка.

„Системи за наблюдение има. Това, което няма, са системи за подсигуряване на безопасността на българските пътища. Това е липсващият елемент, който съществува в цяла Европа“.

Според Попов АПИ трябва да направи цялостна ревизия на работата си и на начина, по който управлява и поддържа пътната инфраструктура.

Той определи агенцията като символ на лошото управление и корупцията през последните десетилетия и заяви, че досега не е видял реални действия за реформа в поддръжката и строителството на пътищата, а предимно политически заявки.

Като една от конкретните мерки за предотвратяване на подобни трагедии Попов посочи въвеждането на системи за светлинна сигнализация и ранно предупреждение по автомагистралите.

Става дума за електронни табла и предупредителни знаци, които могат да информират шофьорите за мъгла, намалена видимост, опасност на пътя и необходимост от намаляване на скоростта, спазване на дистанция и забрана за изпреварване. По думите му подобни съоръжения почти липсват в България, въпреки че са широко разпространени в Европа.

Попов посочи, че участъкът на трагедията е дълъг и прав, което създава предпоставки водачите да се движат с по-висока скорост. Според него наличието на работещи предупредителни табла е можело да привлече вниманието на шофьорите и да ги предупреди за опасността.

Той разкри още, че през 2019 г. е имало проект за изграждане на подобни предупредителни системи по българските магистрали, но АПИ го е отменила. Попов заяви, че не знае какви са били причините за това решение.

Попов съобщи, че е поставял въпроса за въвеждането на европейски системи за ранно предупреждение и по време на работата си в транспортната парламентарна комисия. По думите му е била организирана и кръгла маса с участието на експерти по пътна безопасност, на която са били обсъдени конкретни предложения за подобряване на ситуацията.

„За мен, ако проследим исторически отговорността за опасностите по българските пътища, тя неизбежно води към Агенция „Пътна инфраструктура“ – към нейните ръководства и към цялостния подход за поддръжка и строителство на пътната инфраструктура в България“, заяви Чило Попов.

Той настоя за цялостно преосмисляне на работата на агенцията и за реални действия, които да гарантират безопасността на пътуващите по българските пътища.

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