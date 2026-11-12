Новини
Търси
Подкаст
Политика

Експерти от три министерства и учени обсъждат иновациите в отбраната

Експерти от три министерства и учени обсъждат иновациите в отбраната
Снимка: БТА

Това е на кръгла маса в УНСС

Кръгла маса на тема „Трансфер на технологии, иновации и стратегии в отбраната“ ще се проведе в Университета за национално и световно стопанство под патронажа на министъра на отбраната. Министър Димитър Стоянов ще открие форума, който ще се проведе на 12 ноември от 10.00 ч. в Голяма конферентна зала на УНСС.

В дискусионните панели ще се включат представители на отбранителната индустрия, на Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, както и представители на академичната общност в лицето на Университета за национално и световно стопанство и Висшето военновъздушно училище.

Участниците ще обсъдят актуалните предизвикателства и перспективи пред развитието на отбранителните технологии, както и възможностите за трансфер на знания, технологии и иновации между научните среди, бизнеса и държавните институции. Сред акцентите ще бъдат насърчаването на научноизследователската и развойната дейност, внедряването на иновативни решения в отбраната и изграждането на устойчиви партньорства между институциите, индустрията и академичната общност в подкрепа на националния отбранителен и технологичен потенциал.

Още по темата

Димитър Стоянов: Изкуственият интелект е критичен фактор за отбранителното планиране

Димитър Стоянов: Изкуственият интелект е критичен фактор за отбранителното планиране

Димитър Стоянов: И Северна Македония, и Украйна имат машини "Страйкър"

Димитър Стоянов: И Северна Македония, и Украйна имат машини "Страйкър"

Димитър Стоянов обсъжда с колегите си от Румъния и Турция сигурността в Черно море

Димитър Стоянов обсъжда с колегите си от Румъния и Турция сигурността в Черно море

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Социалният министър успокои: Пенсиите са гарантирани, увеличават се със 7.8% от Нова година

Социалният министър успокои: Пенсиите са гарантирани, увеличават се със 7.8% от Нова година

Депутатите обсъждат промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Депутатите обсъждат промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Радев ще участва в Деветата среща на върха на Европейската политическа общност

Радев ще участва в Деветата среща на върха на Европейската политическа общност

Иван Виделов: Целят "Топлофикация - София" да се даде на частно управление

Иван Виделов: Целят "Топлофикация - София" да се даде на частно управление

Тристраната обсъжда бюджетите на НЗОК и на ДОО

Тристраната обсъжда бюджетите на НЗОК и на ДОО

Водещи

Нападател на Левски отново с проблеми

Нападател на Левски отново с проблеми

  • Преди 8 минути
Израелски удар порази болница в Газа, загинали са най-малко шестима души

Израелски удар порази болница в Газа, загинали са най-малко шестима души

  • Преди 9 минути
12 станаха жертвите на трагедията на АМ „Тракия“

12 станаха жертвите на трагедията на АМ „Тракия“

Социалният министър успокои: Пенсиите са гарантирани, увеличават се със 7.8% от Нова година

Социалният министър успокои: Пенсиите са гарантирани, увеличават се със 7.8% от Нова година

Заради липсата на парно: Столично училище преустанови учебните занятия за два дни

Заради липсата на парно: Столично училище преустанови учебните занятия за два дни

  • Преди 23 минути
FT: ЕС се готви да отложи 10-процентните мита върху британските електромобили

FT: ЕС се готви да отложи 10-процентните мита върху британските електромобили

  • Преди 25 минути
Победният ход на ЛА Лейкърс и Бостън в НБА продължава

Победният ход на ЛА Лейкърс и Бостън в НБА продължава

  • Преди 27 минути
Раненият румънец от катастрофата на „Тракия“ е в критично състояние, останалите са стабилни

Раненият румънец от катастрофата на „Тракия“ е в критично състояние, останалите са стабилни

Депутатите обсъждат промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Депутатите обсъждат промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Радев ще участва в Деветата среща на върха на Европейската политическа общност

Радев ще участва в Деветата среща на върха на Европейската политическа общност

  • Преди 35 минути
Исторически обрат в Мисисипи: Демократ стана първият чернокож сенатор от щата след Гражданската война

Исторически обрат в Мисисипи: Демократ стана първият чернокож сенатор от щата след Гражданската война

  • Преди 36 минути
11 тежки катастрофи в страната за денонощието

11 тежки катастрофи в страната за денонощието

  • Преди 39 минути
Тир помете входната арка на крепостта „Калето“ в Мездра, шофьорът избяга

Тир помете входната арка на крепостта „Калето“ в Мездра, шофьорът избяга

  • Преди 41 минути
Пожарникарите, спасявали хора на АМ "Тракия": Гледката беше потресаваща

Пожарникарите, спасявали хора на АМ "Тракия": Гледката беше потресаваща

Левски вади сериозна сума за нови през зимата

Левски вади сериозна сума за нови през зимата

  • Преди 45 минути