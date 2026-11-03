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Димитър Стоянов: И Северна Македония, и Украйна имат машини "Страйкър"

Димитър Стоянов: И Северна Македония, и Украйна имат машини "Страйкър"
Снимка: БТА

По думите му приоритетът е за сглобяване на новите машини

Работим усилено в посока България да бъде хъб за обслужване на машините „Страйкър“. Това заяви пред журналисти във Велико Търново министърът на отбраната Димитър Стоянов.

На тържествена церемония във военния завод „Терем“ бяха посрещнати първите асемблирани бойни машини „Страйкър“ за Сухопътните войски. 

Стоянов припомни, че в Република Северна Македония също имат машини от фамилията „Страйкър“, Украйна също разполагат с такива машини.

Ние имаме капацитета и възможностите да усвоим освен първо и второ ниво, и трето ниво на обслужване на машините „Страйкър“. Надявам се да го направим колкото се може по-бързо, но приоритет, разбира се, давам на сглобяването на нашите машини“, посочи министърът.

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