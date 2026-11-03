Радослав Гидженов ще ръководи мач между съперници на Левски

Радослав Гидженов ще ръководи срещата между норвежкия Лилестрьом и чешкия Виктория Пилзен в Лига Европа.

Двубоят на 5-и ноември (четвъртък) от 19.45 часа на стадион „Аспмюра“ противопоставя два от съперниците на Левски в същия турнир.

Помощници на Гидженов ще бъдат Мирослав Максимов и Тодор Вуков, а четвърти съдия е Никола Попов. Отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР) са от Швейцария и България. Главен ВАР-съдия и Федайи Шан от Швейцария, а асистент-ВАР е Димитър Димитров.

За Радослав Гидженов това ще е пети мач в Европа през този есен.