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Бомбени заплахи предизвикаха извънредни кацания и затвориха летище във Варшава

Бомбени заплахи предизвикаха извънредни кацания и затвориха летище във Варшава
Pixabay

На борда на единия самолет са пътували 181 души, а летище „Модлин“ остава затворено до приключване на проверките

Самолет на полската авиокомпания ЛОТ, изпълняващ полет от Лондон до Варшава, е бил отклонен и е кацнал извънредно на летище „Модлин“ заради подаден сигнал за бомбена заплаха. След инцидента аеропортът беше затворен до второ нареждане, съобщава Ройтерс, позовавайки се на летищните власти.

Според официалната информация заплахата е била обявена в 9:54 ч., докато самолетът е пътувал от лондонското летище „Хийтроу“ към варшавското „Шопен“. Само седем минути по-късно машината „Боинг 737 МАКС“ е кацнала на „Модлин“.

На борда са се намирали 181 души, потвърди говорител на авиокомпания ЛОТ.

Полските служби за сигурност са започнали проверка на сигнала, като основният приоритет е гарантирането на безопасността на пътниците и служителите на летището.

Междувременно е подаден сигнал за бомбена заплаха и срещу друг самолет – на скандинавската авиокомпания САС, изпълняващ полет от Копенхаген до Варшава. Машината е кацнала на летище „Шопен“, където също се извършва проверка.

За разлика от „Модлин“, основното летище на полската столица продължава да обслужва полети.

Варшава разполага с два международни аеропорта. „Шопен“ се намира в пределите на града, докато „Модлин“, използван основно от нискотарифни авиокомпании, е разположен на около 36 километра от столицата.

 
 
 

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