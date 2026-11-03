Вучич: Престъпниците поемат контрола и унищожават Сърбия

Бившият сръбски президент Александър Вучич предупреди за засилване на влиянието на престъпни групировки в страната, като обвини т.нар. „Врачарски криминален клан“ в отправяне на заплахи и изнудване на представители на бизнеса.

По думите на Вучич престъпната група оказва натиск върху заможни хора и предприемачи в различни части на Сърбия. Той твърди, че на бизнесмени се изпращат съобщения с искания за срещи и заплахи за физическа саморазправа, ако не платят определени суми.

Във видео, публикувано в Instagram, бившият държавен глава прочете съдържанието на две от получените съобщения. В тях предполагаемите извършители настояват за контакт, като заплашват с насилие при отказ.

Вучич заяви, че подобни случаи са регистрирани в Ниш, Аранджеловац, Белград, Нови Сад и Суботица. Според него представители на престъпните среди проникват в търговски обекти и ресторанти, където упражняват натиск върху собствениците.

Бившият президент обвърза действията на групировката и със „Студентската листа“, като заяви, че извършителите използват това име, за да създават впечатление, че действат от името на студентското движение.

Той отправи критики и към действията на полицията, като посочи, че значителен ресурс е ангажиран с охраната на контейнер за отпадъци, в който според твърденията му трябвало да има унищожени документи, но такива не са открити.

„Криминалците поемат контрола и унищожават Сърбия“, заяви Вучич, предупреждавайки за мащаба на проблема.

Изявленията му бяха публикувани на фона на продължаващото политическо напрежение в страната.